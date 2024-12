Anticipazioni TV

Satira, cultura e intrattenimento a "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 5 dicembre, alle 21.20 su Rai 3.

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 5 dicembre 2024

Geppi Cucciari torna per un nuovo appuntamento con Splendida Cornic", il programma di Rai Cultura che mixa umorismo e satira in più di due ore di intrattenimento culturale, in onda giovedì 5 dicembre alle 21.20 su Rai3.

Come di consueto tanti gli ospiti che si alterneranno nel corso della puntata, tra questi: Silvio Orlando, Luca Argentero e Stefano Accorsi protagonista della seconda stagione della serie "The Bad Guy" e nel cast dei film "Il treno dei bambini" di Cristina Comenicini e "Diamanti" di Ferzan Ozpetek. Germano Lanzoni, al cinema nei panni del "Signor Imbruttito" con "Ricomincio da taaac" e l’attore, regista e scrittore Antonio Rezza in tournée con lo spettacolo "Bahamuth". E ancora, gli scrittori Maurizio De Giovanni, Enrico Deaglio nelle librerie con "C’era una volta in Italia", Giuseppe Catozzella e la co-regista Deka Mohamed Osman del film "Non dirmi che hai paura" tratto dall’omonimo romanzo di Catozzella. Inoltre, sarà presente il giornalista Marco Vizzardelli, loggionista del Teatro alla Scala celebre per aver gridato "Viva l’Italia antifascista" durante la prima dello scorso anno, mentre alla postazione lampada di "Splendida Cornice" ci sarà il fumettista Giovanni Freghieri. Spazio poi alla musica con Simona Molinari e la performance del tenore Ramtin Ghazavi accompagnato dalle note di Carlo Centemeri.

interagire con il pubblico in studio, accuratamente selezionato per rappresentare la pluralità e la diversità dell'Italia, come sempre i "competenti", tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di cyber-security e digital forensics Riccardo Meggiato e Sonia Gentile psicologa del lavoro e career mentor. I loro interventi rappresentano i cardini del programma, accompagnati dalla supervisione ortografica di Andrea Maggi, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e dai reportage sull’arte di Alessandro Arcodia. Il tutto sarà impreziosito da performance dal vivo di livello, grazie alla band di Nicola "Ballo" Balestri.

