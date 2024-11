Anticipazioni TV

Satira, cultura e intrattenimento a "Splendida Cornice" di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 14 novembre alle 21.20 su Rai 3.

Satira, cultura e intrattenimento a Splendida Cornice di Geppi Cucciari, in onda oggi, giovedì 14 novembre alle 21.20 su Rai 3.

Splendida Cornice: gli ospiti della puntata di questa sera, giovedì 14 novembre 2024

Tanti gli ospiti di Geppi Cucciari, tra cui Fabrizio Bentivoglio, attualmente al cinema nei panni di Luigi Pirandello nel film "Eterno Visionario", l’attore e regista Rocco Papaleo nelle vesti di scrittore con il suo secondo libro dal titolo "Perdere tempo mi viene facile", il Premio Strega Sandro Veronesi, con la sua ultima opera letteraria intitolata "Settembre nero" e Irene Grandi per presentare il nuovo "Fiera di me tour". E ancora, una serata ricca di campioni sportivi con l’ex pilota di motociclismo, quindici volte campione mondiale, Giacomo Agostini, l’ex tennista Ilie Nastase, protagonista del documentario "Nasty" attualmente nelle sale, e Novella Calligaris ex nuotatrice, per un omaggio al programma "La Domenica Sportiva".



In studio anche il critico d’arte e curatore Francesco Bonomi, in collegamento da Palazzo Reale direttamente dalla mostra dedicata a Enrico Baj, e l’illustratrice Stefania Sbrighi. Spazio poi alla musica classica con Robinson McClellan, curatore musicale noto per il recente ritrovamento di un manoscritto inedito di Chopin, Iacopo Cividini del Mozarteum in collegamento da Salisburgo e Carlo Centemeri che, sulle note degli inediti di Chopin e Mozart, accompagnerà una performance dell'Accademia Ucraina di Balletto. Dalla musica classica si passerà alla Disco con Pierluigi Giombini, compositore e musicista italiano, tra i pionieri della Italo Disco anni '80, noto per successi come "I Like Chopin". A interagire con il pubblico in studio ci saranno come sempre i "competenti", tra cui la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la scrittrice ed esperta di cultura giapponese Laura Imai Messina, con il suo ultimo libro "Tutti gli indirizzi perduti".

Splendida Cornice ci aspetta questa sera alle 21.20 su Rai 3