Sopravvissuti, Stasera su Rai 1 la Quinta Puntata: i naufraghi hanno l'acqua alla gola

Anticipazioni TV

Va in onda Questa Sera su Rai 1 alle 21.15 la Quinta e Penultima Puntata di Sopravvissuti, la fiction in stile Lost con Lino Guanciale.

Si fa sempre più serrato il ritmo di Sopravvissuti, la fiction con Lino Guanciale in onda il lunedì in Prima Serata su Rai 1. Siamo arrivati alla Quinta Puntata e i nodi cominciano a venire al pettine. In altre parole, i terribili segreti che l'equipaggio della barca a vela Aurora ha tentato con ogni mezzo di nascondere rischiano di essere svelati, per quanto Luca, Nino, Lorenzo e gli altri tentino di depistare la poliziotta Anita.

Diretta da Carmine Elia, la serie è composta di 12 episodi e ogni puntata ne contiene due. Ancora non sappiamo quando andrà in onda il finale di stagione, ma qualcosa ci dice che i naufraghi rimasti a bordo dopo la tempesta tireranno fuori la loro anima più nera, come un branco di fiere in cattività.

Sopravvissuti: Dove eravamo rimasti?

Nella Quarta Puntata di Sopravvissuti, il piccolo gruppo che ha fatto ritorno a casa è rimasto sconcertato di fronte alla scritta "Assassini" che qualcuno ha fatto davanti alle abitazioni di ciascuno. I naufraghi si sono incontrati segretamente, convinti, sulle prime, che l’artefice sia stata Léa, che invece è innocente e ha deciso di allontanarsi da Genova insieme alla sorella per cominciare una nuova vita. Grazie a un flashback abbiamo scoperto che fra Lorenzo e Léa c'era stato qualcosa prima dell'arrivo di Armando e che Lorenzo è ancora invaghito della fanciulla. A bordo dell'Arianna, Armando ha chiesto a Léa di sposarlo. Il matrimonio è stato celebrato da Luca, ma subito dopo Armando ha cominciato a tossire e ad avere la febbre. Nel presente, invece, Léa è salita furtivamente a casa di Armando per prendere alcune cose, mentre sua sorella l’aspettava di sotto in macchina. Purtroppo Léa si è lanciata (o è stata lanciata) dalla terrazza e, cadendo sul tetto della macchina di sua sorella, è morta. I sopravvissuti hanno appreso la triste notizia e la colpevole delle scritte è diventata per loro Anita, che ha scoperto, su un libro che Armando teneva con sé a bordo, che il comandante non ha perso la vita nel naufragio. La poliziotta ha sfidato Luca, che le ha risposto che il suo amico è deceduto a causa di un brutto male. Sylvie è rimasta sconvolta dalla notizia, che però non è niente al confronto della confessione, da parte di Luca, del tradimento con Marta, da cui l'uomo ha scoperto di aspettare un bambino. Quanto a Nino, è andato a una festa e ha detto a Maia, e di fronte a tutti, di essere innamorato di lei. Il ragazzo di Maia si è infuriato e ha dato un pugno a Nino. Infine abbiamo scoperto come è morto Armando. Malato anche lui di tubercolosi, è stato ucciso con un colpo di pistola da Lorenzo, in combutta con Gabriele.

Sopravvissuti: Anticipazioni della Quinta Puntata

La Quinta Puntata di Sopravvissuti si articola in due episodi: Speranza e Vittime.

Speranza

Sylvie, inizialmente molto turbata dal tradimento di Luca, si rende conto che il marito, in fondo, ha fatto quello che ha fatto lei con Alberto. La donna decide di dare un'altra chance al suo matrimonio, ma chiede a Luca di prometterle che le dirà sempre la verità. L'uomo acconsente, ma subito dopo qualcuno comincia a minacciare i sopravvissuti, che devono difendersi senza che nessuno se ne accorga.

Vittime

I sopravvissuti si aggirano per la città con estrema attenzione e Luca, per stare più tranquillo, porta di nuovo la moglie e le figlie in montagna. Tano, dal canto suo, sembra pronto per affrontare la realtà. Difatti dice addio al figlio Simone e sembra pronto a prendersi le sue responsabilità di padre e marito.

L'appuntamento con la Quinta Puntata di Sopravvissuti è per Questa Sera alle 21.15 su Rai 1.