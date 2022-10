Sopravvissuti, Stasera la Quarta Puntata su Rai 1: chi fa il doppio gioco?

Anticipazioni TV

Questa Sera, su Rai 1 alle 21.15, sono di scena il mistero, l'adrenalina e le virtù e i vizi umani nella Quarta Puntata di Sopravvissuti, la fiction con Lino Guanciale ambientata in parte a Genova e in parte in mezzo al mare, su una barca di nome Arianna semidistrutta da una tempesta. I superstiti che fanno ritorno a casa dopo un anno sono solamente sei e sembrano sconvolti. Hanno difficoltà a riabituarsi alla vita di prima e a rapportarsi di nuovo con i loro cari. E poi raccontano tutti la stessa versione dei fatti, cosa che insospettisce la poliziotta Anita, il cui figlio è morto tra i flutti. Qualche segreto dei naufraghi è già stato svelato nelle puntate precedenti, ma ci sono ancora tante risposte da dare, per questo attendiamo con trepidazione i nuovi episodi della serie.

Sopravvissuti è diretta da Carmine Elia e interpretata anche da Barbora Bobulova, Luca Biagini, Pia Lanciotti, Alessio Vassallo, Vincenzo Ferrera e tanti altri.

Sopravvissuti: dove eravamo rimasti?

Nella Terza Puntata di Sopravvissuti, Luca è andato via di casa dopo aver scoperto che Sylvie e Stefano avevano una relazione. Luca ha chiesto ospitalità a Lorenzo, a cui si è affezionato durante l'anno in mezzo all'Oceano. Intanto Anita ha cominciato a prendere in considerazione l’ipotesi che i naufraghi possano non nascondere qualcosa. La poliziotta e Marta hanno di nuovo litigato e Marta ha detto alla suocera che Gabriele era un cocainomane aggressivo e che il figlio che porta in grembo non è suo. Nemmeno Paola, la moglie di Tano, se la passa troppo bene. Ha infatti scoperto che il marito, che sentiva parlare tutto il giorno, non era al telefono con i compagni di viaggio ma si rivolgeva al loro figlio Simone, morto ormai da tempo.

L'evento clou della puntata è stato però il rientro a Genova della barca Arianna, dove la polizia ha trovato delle tracce di sangue e quindi ha deciso di fare il test del DNA a ogni sopravvissuto. Si è scoperto che il sangue appartiene a Lorenzo. Anche Sylvie è salita sull'Arianna e si è resa conto dell'Inferno che ha passato Luca. Quanto a Nino, ha picchiato un compagno di scuola che lo prendeva in giro e si è scambiato un tenero bacio con Maia. A casa il ragazzo ha trovato finalmente un canale di comunicazione con la zia.

Nella puntata abbiamo anche scoperto che la donna che è stata salvata dall'equipaggio dell'Arianna era malata di tubercolosi. 3 naufraghi sono entrati nella sua cabina per ucciderla, ma lei si è difesa con un coltello ferendo Lorenzo, che è stato curato da Gabriele. Subito dopo è stata fatta una votazione per stabilire se buttare in mare la malata oppure no. Ha prevalso il partito del sì e Luca è rimasto sconcertato. Tornando al presente, la puntata si è chiusa con i sopravvissuti che hanno trovato di fronte alle loro case, sulla strada o su un muro, la scritta "Assassini".

Sopravvissuti: Anticipazioni della Quarta Puntata

La Quarta Puntata di Sopravvissuti si divide in due episodi: Assassini e Bugie

Assassini

I sopravvissuti rischiano seriamente di avere un esaurimento nervoso o di perdere la lucidità a causa della scritta "Assassini" davanti alle loro abitazioni, anche perché non hanno la minima idea di chi potrebbe minacciarli. Qualcuno sospetta che possa essere Anita, altri che si tratti di Léa, che però sulla barca era favorevole a gettare in mare la malata di TBC. Stufa della scarsa considerazione generale, la ragazza medita di scappare da Genova insieme alla sorella. Tuttavia, in una notte di pioggia, qualcosa impedisce alle due donne di partire. Nel frattempo, sull'Arianna, Armando chiede a Léa di sposarlo.

Bugie

I sopravvissuti cominciano a sentirsi davvero in pericolo. Intanto Anita riesce a trovare la prova che Armando non è morto durante la tempesta, così la poliziotta si decide ad affrontare Luca che, di fronte a Sylvie, è costretto a confessare la verità sulla morte di Armando. Sylvie è sconvolta, mentre Anita non sa se credere a Luca.

Appuntamento dunque, Stasera alle 21.15 su Rai Uno, con la Quarta Puntata di Sopravvissuti.