Sopravvissuti: Questa Sera su Rai 1 la Terza Puntata, fra segreti svelati e una misteriosa naufraga

Stasera alle 21.15 su Rai 1 arriva la Terza Puntata di Sopravvissuti, con un cast all star capitanato da Lino Guanciale. Alle sconcertanti scoperte degli episodi precedenti se ne aggiungono di nuove, mentre qualcuno crede di impazzire e altri non si sanno adeguare ai vecchi ritmi.

Va in onda Questa Sera in Prima Serata su Rai 1 la Terza Puntata di Sopravvissuti, l'appassionante e accattivante fiction con Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Pia Lanciotti, Elena Radonicich e Fausto Sciarappa, per fare soltanto alcuni nomi del numeroso cast. Fra thriller e survivalist movie, la serie è stata a più riprese definita il Lost italiano, solo che qui non ci troviamo su un'isola ma per mare, su una barca a vela chiamata Arianna che è stata colta da una tempesta. Ovviamente il morale a terra e i guasti da riparare non migliorano l'umore dei membri dell’equipaggio, e alcuni equilibri già precari si rompono. E tuttavia, le 7 persone che hanno fatto ritorno a Genova raccontano tutte la stessa versione dei fatti alla polizia. Ad accorgersi che qualcosa non va è Anita, poliziotta e madre di Gabriele, che non è fra coloro che si sono salvati. Gli eventi si snodano fra passato e presente, rivelando che la vita di chi è rimasto a Genova (cornice della vicenda) è dolorosa quasi quanto quella dei naufraghi.

Sopravvissuti: dove eravamo rimasti?

Tornare alle vecchie abitudini si è rivelato per i sopravvissuti molto più complicato del previsto, e se Tano ha continuato a restare chiuso in una stanza di casa parlando al telefono con qualcuno, Léa ha scoperto che il testamento di Armando è sparito dalla cassaforte di casa dove era stato messo ed è andata nel panico. Per quanto riguarda Anita, ha continuato a sospettare che i naufraghi nascondano qualcosa e ha litigato con Marta, che ha appena scoperto di essere incinta. Da una telefonata che la donna ha fatto a Luca, cominciamo a sospettare che sia lui il padre. Abbiamo anche capito che la ragazza segreta con cui è tornato Lorenzo nasconde qualcosa. Infine Nino è esploso con i compagni di classe, con la maestra e con sua zia Titti, che è la sorella di Giulia nonché la donna con la quale Frank l'ha tradita.

A bordo dell'Arianna, invece, la falla da cui entrava l'acqua è stata aggiustata, ma il motore non ha accennato a funzionare di nuovo. Mentre Tano, Armando, Luca, Lorenzo e Gabriele cercavano di aggiustarlo, Lorenzo è rimasto ferito ma Gabriele lo ha salvato. Mentre agonizzava, Lorenzo ha confessato di aver ucciso un uomo e di essere stato in prigione. L'uomo nasconde un'arma, che ha puntato contro Gabriele mentre questo era di spalle. Però non ha sparato. Infine l'equipaggio ha soccorso una ragazza che, in mare, stava aggrappata a una tavola di legno: non si tratta della stessa persona che sta a casa di Lorenzo, ma di una donna di colore che ha perso la memoria e parlava solo francese. Alla fine dell'episodio, ha tossito sangue.

Sopravvissuti: Anticipazioni della Terza Puntata

La Terza Puntata di Sopravvissuti si articola in due episodi: Segreti e Il cerchio di chiude.

Segreti

Luca, che ha scoperto la relazione fra sua moglie Sylvie e il suo più caro amico Stefano, è andato via di casa, ma decide di tornare, altrimenti a cosa è servita la lotta per rimanere in vita nell'anno che ha trascorso a bordo dell’Arianna? Nel frattempo la poliziotta Anita comincia a chiedersi se la sua non possa essere altro che un'ossessione, visto che le indagini che sta facendo segretamente continuano a non portarla a niente. Proprio quando decide di lasciar perdere, il relitto dell'Arianna torna a Genova. Sulla barca, invece, i naufraghi devono far fronte a un contagio.

Il cerchio di chiude

I sopravvissuti e i loro familiari si ritrovano davanti al relitto dell'Arianna e soffrono nel ricordare gli orribili accadimenti che li hanno visti coinvolti. Anche Sylvie sale sulla barca e, nonostante Luca la tenga a distanza, comincia a realizzare quanto sia stata traumatica l'esperienza in mezzo al mare del marito.

Appuntamento dunque, Questa Sera alle 21.15 su Rai 1, con la Terza Puntata di Sopravvissuti. Non perdetela!