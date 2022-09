Solo uno Sguardo: Stasera su Canale 5 va in onda la Seconda e Ultima Puntata della miniserie thriller francese

Anticipazioni TV

Con Virginie Ledoyen protagonista, la miniserie Solo uno sguardo è tratta dal best seller di Harlan Coben edito in italia da Mondadori con il titolo Identià al buio. Ecco le Anticipazioni della Seconda e Ultima Puntata in onda Stasera su Canale5.

Va in onda questa sera mercoledì 7 settembre alle ore 21:40 su Canale 5 la seconda e ultima puntata di Solo uno sguardo, la miniserie di produzione francese tratta dal bestseller di Harlan Coben edito in Italia da Mondadori con il titolo Identità al buio. Come abbiamo visto con le prime tre puntate andate in onda l'altro ieri, si tratta di una emozionante storia di ricerca della verità, tra amore e disillusione, realizzata per la rete TF1 e girata in Francia nei dipartimenti di Senna e Marna, in Val-d’Oise e nell'Essonne, rispettivamente a est, a nord e a sud di Parigi, tutti luoghi all'interno della regione dell'Île-de-France.



Nella miniserie Solo uno sguardo sono protagoniste le attrici Virginie Ledoyen e Julie Gayet. Questo thriller televisivo si compone di 6 episodi di circa 50 minuti l'uno che Mediaset sta mandando in onda in due puntate, i primi tre episodi sono stati programmati lunedì 5 settembre e gli ultimi tre episodi andranno in onda stasera mercoledì 7 settembre.

Attenzione agli orari, dunque: da palinstesto questa sera i tre episodi inizieranno il primo alle ore 21:40, il secondo alle 22:40 e il terzo alle 23:40.

Solo uno sguardo: la trama della seconda puntata della miniserie

La storia segue le vicende di Eva Beaufils (Ledoyen), una guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale che conduce una vita tranquilla con il marito Bastien (Thierry Neuvic) e i loro due figli. La svolta accade quando, una mattina, Eva trova tra la posta una foto di gruppo in cui riconosce il marito, più giovane. L'uomo nega di essere il ragazzo della fotografia.

Dopo aver portato i figli a un concerto, Bastien non fa ritorno a casa ed Eva, presa dal panico, contatta la polizia. Il mattino successivo, l'impiegato di hotel chiama la donna: i bambini solo stati lasciati da soli, in una camera del loro albergo. In loro aiuto accorre anche la sorella di Bastien, Sandrine (Gayet).

Eva, a questo punto, ha un solo obiettivo: trovare Bastien, anche se questo potrebbe mettere a rischio la serenità dei ragazzi e far riaffiorare dolorosi momenti dal passato.

Nella seconda puntata di stasera, ovvero negli ultimi tre episodi, man mano che Eva si avvicina al marito, il pericolo aumenta: il rapitore minaccia di fare del male ai suoi figli. Ma Eva non si ferma davanti a nulla. La donna inizia a intravedere la verità. Bastien i suoi amici in passato appartenevano allo stesso gruppo musicale che ha vissuto un tragico evento.

La seconda e ultima puntata di Solo uno sguardo va in onda stasera 7 settembre 2022 su Canale 5.