Sissi: Stasera l'Ultima Puntata della serie su Elisabetta di Baviera

Si chiude Questa Sera la Prima Stagione di Sissi, la fortunata serie su Elisabetta di Baviera. Alle 21.20 su Canale 5 va in onda la Terza e Ultima Puntata.

Siete pronti per tuffarvi in un universo da favola, pieno di principi e principesse ma ostile e complicato per chi non vuole sottostare alle regole dell'etichetta e crede che le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini? Allora non perdete per nessun motivo al mondo l'Ultimo Appuntamento con la Prima Stagione di Sissi, che racconta la vita di Elisabetta di Baviera, moglie di Francesco Giuseppe I e Imperatrice d'Austria. A interpretare il personaggio, dandogli un coté di indipendenza, forza e consapevolezza della propria intelligenza è Dominique Devenport, mentre l'Imperatore Franz ha il volto di Jannik Schümann. Girata on field tra la Baviera e il Baltico e realizzata per la televisione tedesca RTL, dove ha battuto ogni record di ascolto, Sissi ci regala questo martedì 11 gennaio la Terza Puntata, articolata nell'Episodio V e nell'Episodio VI.

Sissi: Dove eravamo rimasti?

Terzo Episodio

Una volta sposati, Sissi e Franz hanno dovuto affrontare la prova della prima notte di nozze, che però è andata in bianco a causa delle difficoltà e della ritrosia della principessa. Franz si è dimostrato paziente e comprensivo, ma ha lasciato sola la neo-moglie. Nel frattempo, la prostituta Fanny, che sperava di diventare cameriera personale di Sissi, è stata cacciata dalla corte con veemenza. Franz e Sissi sono quindi partiti per Laxenburg, un bellissimo castello alle porte di Vienna scelto come cornice della loro luna di miele. Ancora una volta, Franz si è allontanato, abbandonando la consorte.

Quarto Episodio

Mentre cercava di parare i colpi della terribile e temibile Arciduchessa, Sissi ha cominciato ad accarezzare l'idea di diventare madre per dare un erede al regno. Si è così recata da Fanny, nei bassifondi, per avere qualche prezioso consiglio su come sedurre Franz. Il consorte però aveva altri pensieri per la testa, per esempio calmare le acque a Milano, dove i ribelli hanno attaccato il palazzo del Reggente del Lombardo-Veneto. Difficile anche la situazione in Ungheria. Mentre Sissi ha chiesto al marito di essere clemente e aperto, l'Arciduchessa lo ha spinto a mostrarsi deciso e inflessibile.

Sissi: Anticipazioni dell'Ultima puntata (Episodi V e VI)

Ecco qualche preziosa informazione su quello che accadrà nei due episodi che compongono la Terza Puntata di Sissi, che chiude la Prima Stagione della serie.

Quinto Episodio

Franz parte per la Lombardia e Sissi si prende cura dei feriti in arrivo dal fronte

Franz, per fortuna, è sopravvissuto all'attentato, il cui mandante è un ungherese di nome Lajos che altri non è se non il protettore di Fanny. A scoprirlo è Il Conte Grünne, che interroga l'esecutore. Franz parte poi alla volta della Lombardia, mentre Sissi si occupa amorevolmente dei feriti che fanno ritorno dal fronte. Fra questi vi è lo stesso Grünne, da cui Elisabetta viene a sapere che l'esercito austriaco non se la passa tanto bene e che l'Ungheria minaccia di insorgere ancora una volta. L’Imperatrice raggiunge così l’amato sposo per dargli una lettera del Conte Andrássy. Ma Franz, che si accorge che Sissi aspetta un bambino, la accusa di avere una relazione con Grünne.

Sesto Episodio

Una tragedia immane colpisce la coppia: Sissi sprofonda nello sconforto, Franz si chiude in sé stesso

Franz accetta l'intercessione in favore dell'Ungheria di Sissi e organizza un viaggio a Buda, insieme a moglie e figlie, al fine distendere i rapporti con la nazione più importante dell'Impero e per poter incontrare il Conte Andrássy. A Buda, un nuovo tentativo di attentato a Franz viene sventato, ma poi le acque si calmano. L'autore è Lajos, che viene ucciso da Andrássy. Come se non bastasse, la tenera Sophie, seconda figlia di Sissi e del Kaiser, si ammala e muore. Per i genitori è un durissimo colpo. Sissi piange calde lacrime, mentre Franz si chiude in se stesso. Intanto Fanny viene condannata a morte e impiccata, ma non prima di aver parlato un un'ultima volta con la sua amica e confidente di un tempo Sissi.

Tutti davanti al televisore, dunque, Questa Sera, alle 21.20 su Canale 5, per la Terza ed Ultima Puntata della Prima Stagione del costume-drama Sissi.