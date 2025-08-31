TGCom24
Serif Erol: Chi è Enver de La forza di una donna e Ilter di If you Love? Tutto sull'attore turco

Francesca Simone

Serif Erol è l'attore che presta il volto al protagonista de La forza di una donna e di If you Love; ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!

Serif Erol: Chi è Enver de La forza di una donna e Ilter di If you Love? Tutto sull'attore turco

Il dolce Enver de La forza di una donna è anche l'elegante Ilter di If you Love, due soap turche di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Serif Erol, l'attore che li interpreta? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

Serif Erol: Età, Origini, Esordi dell'attore turca

Serif Erol è nato a Karsiyaka, in pronvincia di Smirne, in Turchia, l'8 ottobre del 1963; quindi è del segno della Bilancia e tra qualche mese compirà 62 anni. Una volta conseguito il diploma, si è iscritto presso il dipartimento di Fisica presso l'Università di Bogazici. Tuttavia, dopodiché ha deciso di passare ad un'altra facoltà, quella di Economia, per poi unirsi all'Actors Club dell'università. A partire dal 1997 ha iniziato a recitare in diversi spettacoli teatrali, ed in seguito si è unito prima ad Acik Radio e poi al teatro Studyo Oyunculari di Nisantasi.

La carriera di Serif Erol

Ha esordito sul grande schermo nel 1992, recitando nel film Seni Seviyorum Rosa. Tra le altre pellicole in cui lo ritroviamo ci sono: Isik Sesini Ariyor, Bahti Kara, Ask Bu Mu, Hayalet: 3 Yasam, Aniden, Mukadderat. Nei primi anni 2000 ha scritto qualche sceneggiatura per delle serie televisive, come ad esempio Bir Istanbul Masali, Hirsiz Polis e Bicak Sirti. Nel 2008 ha cominciato a portare sulla scena i suoi spettacoli, e nel 2014 ha ottenuto il ruolo di protagonista in Babamin Cesetleri presso il teatro Krek fondato nell'Università di Bilgi. Sempre al 2014 risale il suo debutto in televisione, l'anno in cui ha ottenuto un ruolo nella serie Seref Meselesi. Tra le altre serie TV in cui possiamo rintracciarlo annoveriamo: La forza di una donna (2017-2020), Il dottor Alì (2019), If You Love (2023) e Segreti di famiglia (2023). Grazie al suo talento si è conquistato delle prestigiose candidature e dei prestigiosi premi, come ad esempio il titolo di Vincitore come Miglior attore per Baba e quello di Vincitore come Attore maschile di maggior successo dell'anno per Vanya, Sonya, Masa ve Spike.

Serif Erol: Vita Privata e Instagram dell'attore de La forza nel cuore e di If you Love

A quanto pare, Serif Erol non è presente sui social. Infatti, se si cerca il suo nome su Instagram, non appare alcun profilo ufficiale. Pertanto, non si sa quasi niente della sua vita privata. Dunque, al momento non èancora noto se sia single oppure se sia sentimentalmente impegnato, così come non è noto se abbia o meno dei figli. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

