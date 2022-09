Sei Sorelle, Candela Serrat è Celia nella soap. Vita privata e biografia dell’attrice

Anticipazioni TV

Celia Silva Torrealba, una delle protagoniste della soap Sei Sorelle, è interpretata da Candela Serrat. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’attrice.

Tra le protagoniste di Sei Sorelle, la nuova soap spagnola in onda su Rai 1 al posto de Il Paradiso delle Signore sino a settembre, c’è Celia Silva Torrealba. La giovane combattiva è interpretata da Candela Serrat, attrice spagnola di grande talento con una vita privata molto interessante. Scopriamo insieme qualcosa in più sull’affascinante interprete.

Candela Serrat è Celia nella soap Sei Sorelle

Nata il 14 novembre 1986 a Barcellona, sotto il segno dello Scorpione, Candela Serrat è la figlia di uno dei cantanti più importanti per la cultura catalana e la lingua del castigliano, l’artista a tuttotondo Joam Manuel Serrat e della bellissima modella Candela Tiffon. Grazie al fervente clima culturale in cui è cresciuta insieme alla sorella Maria e al fratello Manuel, Candela riceve un’ottima istruzione, formandosi a Londra presso la scuola di teatro LAMDA, prima di torna a Madrid al William Layton Laboratory. Sin dall’infanzia, infatti, Candela ha mostrato un particolare amore per la recitazione e i suoi genitori l’hanno spinta a seguire questa passione. Così, dopo essersi perfezionata, Candela riceve il suo primo ruolo nel 2012 nella serie tv La Riera. Nel 2015 approda, invece, nel cast di Sei Sorelle con il ruolo di Celia Silva Torrealba che le ha dato una grande visibilità. Il lavoro sul piccolo schermo è accompagnato dalla volontà di continuare a presentarsi sul palco teatrale, collaborando con registi di spicco come Mario Gas e Francisco Vidal.

Sei Sorelle, tutto sulla vita privata di Candela Serrat

Dopo aver prestato il volto a Celia Silva Torrealba nella soap Sei Sorelle sino al 2017, Candela viene scelta per il film Yerma, tratto dalla commedia omonima di Federico Garcia Lorca, mentre nel 2019 e nel 2020 torna sul piccolo schermo con le serie televisive Esoty Vivo e Caronte. Su Instagram, Candela vanta un seguito di ben 40mila followers e condivide tantissimi scatti privati, con amici, con il suo adorato gatto e con la sua bellissima famiglia. Nel 2019, infatti, Candela è convolata a nozze con il collega Daniel Muriel dopo quattro anni di fidanzamento. I due sono innamoratissimi, legati da tantissime passioni come l’amore per il sushi, ma soprattutto della figlia Merida nata nel luglio del 2020, che tuttavia tutelano dal grande pubblico, evitando di condividere sue foto. Una curiosità su Candela? L’attrice ha vinto nel 2015 il Premio Augurio Sita Murt per la sua interpretazione in Sei Sorelle.

Sei Sorelle va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.