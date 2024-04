Se potessi dirti addio: stasera su Canale 5 l’ultima puntata della miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Anticipazioni TV

Si chiude questa sera, in prima serata su Canale 5, la miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. I misteri vengono svelati e i protagonisti sono costretti a fare una scelta difficile. Dirigono Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Si chiude questa sera, in prima serata su Canale 5, la serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik Se potessi dirti addio, che ci ha tenuto compagnia venerdì scorso e ieri con una storia a metà tra melò e thriller, laddove il mistero si nasconde nella mente del protagonista che non ricorda più nulla, proprio come succedeva ai personaggi di alcuni film di Alfred Hitchcock. La regia, a quattro mani, è di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che hanno già unito le forze, dietro la macchina da presa, per Il Papa buono, L'isola dei segreti - Korè, L'amore strappato e Svegliati amore mio.

Se potessi dirti addio: trama e cast all star

Per chi è rimasto indietro, ecco di nuovo la trama della miniserie Se potessi dirti addio:

Elena Astolfi (Anna Safroncik), valente neuropsichiatra, sembra avere una vita perfetta: un marito innamorato, Lorenzo, e due figlie stupende, l'adolescente Anita e la piccola pianista Arianna. Tutto cambia però la notte in cui Lorenzo viene investito da un pirata della strada, che lo abbandona morente. Un anno dopo, tornata al lavoro, Elena deve prendersi cura di Marcello De Angelis (Gabriel Garko), un paziente che ha perso la memoria in seguito a un tentato suicidio e che sembra nascondere un inquietante passato. Tra Marcello ed Elena nasce una relazione intensa che li porterà a dover lottare insieme per restituire a lui la sua vita e per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Ricordiamo che, oltre a Gabriel Garko e Anna Safroncik, nella serie recitano: Myriam Catania, Clara Greco, Marco Cocci, Manuela Zero, Francesco Venditti, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Zoe Massenti, Daniele Foresi, Agata Samperi, Cristiano Pittarello, Andrea Napoleoni ed Enzo Casertano.

Se potessi dirti addio: anticipazioni della terza e ultima puntata

Cosa accadrà questa sera? Come si concluderà la miniserie prodotta da Jeki Production e sceneggiata dalla stessa Simona Izzo insieme a Maurizio Momi, Stefano Ceccarelli, Donatella Fossataro, Francesco Giuffrè e Leonardo Valenti? Qualcosa vi possiamo raccontare, ma guai dirvi come va a finire Se potessi dirti addio.

Nell'ultima puntata della miniserie Marcello continua a frugare nella sua memoria, mentre Elena, che non lo ha più in cura, non ce la fa a dimenticarlo e a pensarsi senza di lui. Così lo aiuta nel recupero dei suoi ricordi, che però sono troppo dolorosi e rischiano di destabilizzarlo ulteriormente. Anche Elena non sta attraversando un buon momento e il problema sono le figlie. Marcello decide quindi di starle accanto, ed entrambi cominciano a chiedersi se non si debbano abbandonare al sentimento che provano l'uno per altra. Purtroppo il destino è avverso e, dopo aver scoperto una scomoda verità, la coppia si troverà davanti a una scelta che non è più possibile rimandare.

Non perdete l'appuntamento di stasera alle 21:30 su Canale 5, con la terza e ultima puntata di Se potessi dirti addio.