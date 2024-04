Se potessi dirti addio: la seconda puntata va in onda stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento stasera, giovedì 4 aprile 2024, con la miniserie Se Potessi Dirti Addio. Ecco le Anticipazioni dell’episodio in onda oggi.

Appuntamento speciale con la Fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Questa sera, giovedì 4 aprile 2024, va in onda la seconda e penultima puntata di Se Potessi Dirti Addio. L’ultimo episodio della miniserie sarà trasmesso domani venerdì 5 aprile 2024. Scopriamo insieme cosa succederà e cosa vedremo oggi. Ecco le Anticipazioni:

Se Potessi Dirti Addio: ecco la Trama della miniserie con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Elena è una talentuosa neuropsichiatra e la sua vita sembra perfetta. Lorenzo, suo marito, è innamoratissimo di lei e le sue figlie, Anita e Arianna, sono stupende. Tutto cambia quando, una notte, Lorenzo viene investito da un pirata della strada, che non gli presta soccorso e che lo lascia morire. Un anno dopo Elena è tornata a lavoro e si prende cura di Marcello, un paziente che ha perso la memoria dopo aver tentato di uccidersi e che sembra avere un passato molto inquietante, nascosto a causa della sua amnesia. Tra Elena e Marcello nasce una relazione e i due si impegneranno, insieme, a scoprire cosa abbia spinto Marcello a fare un simile gesto e chi abbia ucciso Lorenzo.

Se Potessi Dirti Addio Anticipazioni: ecco cosa succederà nella seconda puntata in onda su Canale5

Elena ha scoperto la vera identità di Marcello, "paziente numero 13". La dottoressa pensa che non sia ancora arrivato il momento di dirgli chi è davvero ma sa di non poter tenere questo segreto per tanto tempo. Almeno non dopo quello che è venuta a sapere grazie alle persone che erano in contatto con lui prima del suo ricovero. Elena viene a conoscenza di alcuni dettagli privati e personali sul suo nuovo amico ma soprattutto di un trauma che aveva sconvolto la sua vita e che probabilmente lo ha spinto al suicidio. Come affronterà queste novità? Troveranno il modo di uscirne insieme?

Se Potessi Dirti Addio va in onda stasera, alle ore 21.40 su Canale5.