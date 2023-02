Sanremo 2023, la Classifica Generale: Colapesce Dimartino "vincono" la seconda serata ma Mengoni è sempre in vetta

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme la classifica provvisoria della serata di ieri sera e la classifica generale delle prime due serate del 73° Festival di Sanremo. Ma vediamo anche cosa è successo nel secondo appuntamento di Sanremo 2023.

Seconda Serata di Sanremo 2023 intensa ma tranquilla. Ieri sera, mercoledì 8 febbraio 2023, Amadeus e Gianni Morandi sono tornati sul palco dell'Ariston per il secondo appuntamento di questo 73° Festival della Canzone Italiana. Con loro Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice TV. Tante sono state le esibizioni e tanti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia sino a tarda, tardissima notte. Ma vediamo insieme cosa è successo e scopriamo sia la classifica provvisoria della serata sia la classifica generale, dopo le prime due giornate di Festival.

Sanremo 2023: ecco cosa è successo ieri sera, nella Seconda Serata del Festival

Nel secondo appuntamento di Sanremo 2023 si sono esibiti gli altri 14 cantanti in gara. Sono quindi stati presentati tutti e ventotto brani di quest'anno e questa sera, tutti gli artisti saliranno sul palco dell'Ariston per la serata delle cover. Quello di ieri è stato un Festival tranquillo. Nessuno intoppo alla Blanco insomma ma è filato tutto liscio come l'olio. Solo l'esibizione del comico Angelo Duro, all'una meno venti circa, ha scaldato i toni del pubblico ancora presente a teatro e davanti alla TV ma non prima di un solerte avvertimento di Amadeus sulla comicità piccante del suo ultimo ospite.

Nella seconda serata del 73° Festival di Sanremo si è ballato tantissimo, anche con i Black Eyed Peas, arrivati sul palco con un travolgente medley di loro grandi successi e con il loro nuovo singolo. Ma il ritmo era già travolgente - con sonorità che strizzano l'occhio agli anni '90 – grazie agli Articolo 31 e ai Colpasce Dimartino, con la loro divertente Splash. Ma, ammettiamolo, si stava già cantando grazie all'esibizione di un inaspettato e inedito trio, formato da Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri, che hanno raccontato – in pochi ma intensi minuti – la loro vita di successi. E la degna conclusione della giornata, l'abbiamo avuta con Paola e Chiara, che si sono esibite con il loro nuovo brano, Furore, e con un look glitterato quasi robotico.

Sanremo 2023: la classifica provvisoria della Seconda Serata

Al termine della seconda serata di Sanremo 2023, la Sala Stampa è stata chiamata a votare per stilare la classifica delle esibizioni appena viste. Se Sethu non ha convinto, Tananai, Madame e Colapesce Dimartino sì. Sono loro infatti i primi tre classificati a cui si aggiungono, per comporre la top five, Lazza e Giorgia:

Colapesce Dimartino con Splash Madame con Il bene nel male Tananai con Tango Lazza con Cenere Giorgia con Parole dette male Rosa Chemical con Made in Italy Paola e Chiara con Furore Levante con Vivo Articolo 31 con Un bel viaggio Modà con Lasciami LDA con Se poi domani Will con Stupido Shari con Egoista Sethu con Cause perse

Sanremo 2023: la Classifica Generale della Sala Stampa dopo la Seconda Serata

La classifica provvisoria della seconda serata è stata poi sostituita dalla classifica generale della sala stampa, da cui si partirà questa sera. Come ha tenuto a precisare Amadeus, le distanze tra un cantante e l'altro sono davvero minime e tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Alfa e omega di questa nuova lista sono Marco Mengoni, leader sin dalla prima serata mentre chiude tutto Sethu. Anna Oxa, al centro di diverse polemiche in questi giorni, è al ventiseiesimo posto. Sono “bassi” anche gli altri veterani del palco, come Gianluca Grignani, gli Articolo 31, i Cugini di Campagna e Paola e Chiara. Ultimo decimo mentre Elode scavalla la top ten ed entra nella top five. Ma ecco la classifica generale completa:

Marco Mengoni con Due vite Colapesce Dimartino con Splash Madame con Il bene nel male Tananai con Tango Elodie con Due Coma_Cose con L'addio Lazza con Cenere Giorgia con Parole dette male Rosa Chemical con Made in Italy Ultimo con Alba Leo Gassman con Terzo cuore Mara Sattei con Duemilaminuti Colla Zio con Non mi va Paola e Chiara con Furore Cugini di campagna con Lettera 22 Levante con Vivo Mr. Rain con Supereroi Articolo 31 con Un bel viaggio Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato Ariete con Mare di guai Modà con Lasciami gIANMARIA con Mostro Olly con Polvere LDA con Se poi domani Will con Stupido Anna Oxa con Sali Shari con Egoista Sethu con Cause perse

Sanremo 2023 va in onda dal 7 all'11 febbraio 2023 in prima serata su Rai1.