Sanremo 2023 commentato da mia nonna, 90 anni e fan di Tananai

Anticipazioni TV

Ho guardato il Festival di Sanremo insieme a Nonna Lina: resoconto di una serata tra ricordi, commenti brutalmente onesti e nuove scoperte.

Quando si dice che in Italia Sanremo unisce le generazioni è proprio vero. Quale trasmissione televisiva può vantarsi di far salire sullo stesso caleidoscopico carrozzone Gianni Morandi e Rosa Chemical, Perdere l'amore di Massimo Ranieri e Zitti e buoni dei Maneskin? Ho voluto fare un esperimento facendo commentare una delle serate di questa 73esima edizione del Festival della canzone italiana, quella di giovedì 9 febbraio, a mia nonna. È nata il 18 settembre 1932 e solo qualche mese fa ha spento 90 candeline. Ma non fatevi ingannare dall'anagrafe. A differenza di molti suoi coetanei, è abituata a fare le ore piccole e state certi che stamattina mi sono svegliata prima di lei (una settimana di festa nazionale in occasione di Sanremo, quando?). Comunque ha accettato di buon grado il mio invito a guardare insieme il festival, anche se di solito il giovedì sera - mi ha confessato - si sintonizza sul Grande Fratello. Ma attenzione, i suoi interessi televisivi sono molto variegati: il martedì sera guarda i talk show politici (la sua preferita è Bianca Berlinguer), il sabato le piace C'è posta per te. Ma non questo sabato. C'è la finale di Sanremo. I suoi preferiti di questo festival? Marco Mengoni e Tananai, perché "c'hanno la faccia da bravi ragazzi". Se sapesse.





Nonna Lina, che poi si chiama Carolina come me, prima del festival deve controllare se sono usciti i numeri che ha giocato al lotto e mi fa aprire il televideo. Niente, non diventeremo milionari manco stasera. Poi parte a razzo con le critiche per la sfarzosità dell'evento sanremese. "Spendono troppo. Troppi fiori, troppi vestiti, troppi giornalisti". Non può credere che tutti quei mazzi di fiori vengano sprecati così, e insinua un fiori gate: pensa che riciclino sempre gli stessi bouquet. Si deve ricredere quando Lazza li consegna in platea alla madre. Lazza "è affettuoso, anche se ha un brutto collo". Il problema, secondo mia nonna, sono i troppi tatuaggi. "Ma come si combinano sti giovani?", farfuglia mentre le spiego cosa significa che Rosa Chemical è fluido. Levante "è brava, ma troppo spogliata". Annalisa ha una bella canzone, dice. Ma le spiego che non è in gara. "Vabbè comunque è troppo magra", svia. Unico look promosso? Quello di Giorgia. D'altronde anche nonna sa che col nero una come Giorgia non sbaglia mai.

Le canzoni di una volta...

Ma passiamo ai commenti sulle canzoni. Furore di Paola e Chiara "è una canzone per giovani, da discoteca per ballare". Nonna si ricorda quando nel 1997 le sorelle Iezzi, fresche di vittoria con Amici come prima, vennero in concerto in paese. Sa dove andarono a pranzo e chi acconciò loro i capelli, la parrucchiera Sofia. Ne approfitta allora per un excursus storico ricordando tutti i cantanti che si sono esibiti, negli anni d'oro della festa patronale di Sant'Agnello Abate, nella piazza del nostro paesino: da Tiziana Rivale a Fausto Leali. "Allora c'erano i soldi". Mara Sattei non sa chi sia. Neppure io quindi si va avanti. Critiche al testo della canzone Made in Italy di Rosa Chemical: "Ma hai sentito che parole? Una volta le canzoni parlavano di cose normali come il mare, le spiagge, i fiori". Ha ragione. Arriva LDA e nonna Lina sa benissimo che il suo nome è l'acronimo di Luca D'Alessio. "Farà carriera come il padre", sentenzia.

La canzone di Madame, Il bene nel male, non le piace. "Pare una filastrocca. Ripete sempre le stesse parole". Bene o male siamo d'accordo. Ultimo "ha cantato bene" e anche la canzone di Elodie "è orecchiabile". Supereroi di Mr. Rain è "una canzone dello Zecchino d'oro". E mentre si riscalda davanti alla sua stufa elettrica, esprime un certo scetticismo per la temperatura del Teatro Ariston. "Ma non è che lo riscaldano troppo? Là stanno tutti sbracciati", si chiede mentre i Maneskin infiammano il palco. Dice che questi ragazzi si sono montati la testa. Le faccio notare che hanno avuto successo in tutto il mondo. "Se è per questo anche Domenico Modugno", controbatte. Colpita e affondata.

Che fine hanno fatto il duo Fasano e Nilla Pizzi?

Tra una pausa pubblicitaria e l'altra, cerco di sviare le domande su quando mi sposo chiedendo a nonna Lina quali siano i suoi cantanti del cuore. Precisa che "sono tutti morti" ma poi parte con l'elenco: il duo Fasano, Betty Curtis, Tony Dallara (per dovere di cronaca, è vivo e vegeto), Claudio Villa, Nilla Pizzi, Nicola Di Bari (anche lui vivo, per quanto ne so). Proprio l'interprete di Il cuore è uno zingaro e La prima cosa bella - mi dice con gli occhi brillanti - era il preferito di mio nonno, suo marito, che amava molto anche Albano e Romina. Poi ricorda i primi festival, quando in paese in pochissimi possedevano un televisore e lei e le sue sorelle andavano a guardare Sanremo a casa di un certo signor Petrella, immigrato che aveva fatto fortuna in Brasile ed era tornato ricco potendosi permettere questo lusso.

Ormai siamo andati oltre la mezzanotte. Escono sul palco Colapesce e Di Martino e nonna è convinta che siano baresi. Quando le dico che sono siciliani corregge il tiro: "In effetti quello ha la faccia da siciliano". Arrivano i Coma_Cose che per nonna sono "i Cosi". Vorrei aspettare la classifica finale insieme a lei ma questa settimana di Sanremo mi distrugge. Torno a casa e so che avrà cambiato canale per sbirciare i vipponi di Signorini. Ma riesco a strapparle prima un pronostico: vincerà Marco Mengoni.