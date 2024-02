Sabrina Ferilli è Gloria: in onda stasera la terza e ultima puntata della miniserie di Rai1

Anticipazioni TV

Sabrina Ferilli torna regina della prima serata di RaiUno con la terza puntata di Gloria, miniserie (come definiscono i produttori e autori) tra Viale del tramonto, Eva contro Eva e Call My Agent.

Va in onda stasera 27 febbraio la terza e ultima puntata di Gloria, la miniserie che vede Sabrina Ferilli tornare regina della prima serata di RaiUno con una storia (come definiscono i produttori e autori) tra Viale del tramonto, Eva contro Eva e Call My Agent. Gloria punta ad essere un prodotto divertente, emozionante e educativo. Si tratta di una miniserie in 6 episodi diretta da Fausto Brizzi che vuole intrattenere il pubblico del piccolo schermo affezionato alla TV generalista lasciando anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social. Parte del divertimento per lo spettatore sarà anche ritrovare sullo schermo una coppia cinematografica inossidabile e di enorme successo come Sabrina Ferilli e Massimo Ghini.

Gloria: la trama della terza puntata in onda stasera 27 febbraio 2024

Per il ruolo della protagonista Sabrina Ferilli è stata la prima e unica scelta della produzione e del regista. Gloria è un personaggio complesso, una vera diva, una adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso. L'attrice l’ha subito amata e ha visto in questo personaggio la possibilità di utilizzare le sue due chiavi attoriali: quella drammatica e quella comica, che l’attrice modula in scena esaltando così le molteplici sfumature del racconto. La scrittura dei 6 episodi che sono andati dunque in onda in tre serate (il 19, 26 e 27 febbraio) è stata affidata all’autore stesso del soggetto (che è anche produttore del progetto), Roberto Proia, e a due sceneggiatori noti per la loro capacità di narrare il dolce e l’amaro con ironia, ovvero Paola Mammini e lo stesso regista Fausto Brizzi. Nel cast, oltre a Ferilli e Ghini, troviamo anche Emanuela Grimalda, Sergio Assisi, MArtina Lampugnani e Luca Angeletti.

Gloria - Trama Episodio 5: Promesse non mantenute

Alex chiede a Gloria di sposarlo di nuovo ma il matrimonio fallisce a un passo dall'altare. Lucilla e Gabriele scoprono la verità e cominciano a ricattare Gloria e Manlio.

Gloria - Trama Episodio 6: Addio miei cari

Gloria scompare. Il ritrovamento di una lettera fa pensare al suicidio ma è un piano: vuole denunciare il mondo dei social e dello spettacolo. Ma Lucilla e Gabriele scoprono dov'è nascosta.

La terza puntata della miniserie Gloria va in onda stasera 27 febbraio alle 21:30 su Rai1.