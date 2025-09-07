TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Ecco la Trama del film di oggi, 7 settembre 2023, su Canale5 prima di Innocence
Anticipazioni TV

Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Ecco la Trama del film di oggi, 7 settembre 2023, su Canale5 prima di Innocence

Francesca Simone
8

Oggi, domenica 7 settembre 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo. Ecco di che cosa tratta la pellicola in questione!

Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Ecco la Trama del film di oggi, 7 settembre 2023, su Canale5 prima di Innocence

Oggi, domenica 7 settembre 2025, verso le 16:10 verrà trasmesso su Canale 5 il film Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo. La commedia in questione andrà in onda dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e quella turca Forbidden Fruit, e prima di quello con il serial turco Innocence. Scopriamo insieme qualcosa in più su , tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

Questa commedia è del 2024. La regia è di Ann-Kristin Knubben, e la sceneggiatura di Stefanie Sycholt. Nel cast, tra gli altri attori, ritroviamo: Susan Hoecke (Anne), Ferdinand Seebacher (John), Petra Zieser (Molly) e Alexandra von Schwerin (Lady Sally). Anne ha un piccolo negozio, e sta lottando con le unghie con i denti per riuscire a mandare avanti questa sua attività affinché sopravviva. Infatti, la giovane si trova in una situazione molto difficile da quando suo marito, Harry, l'ha lasciata ed ha lasciato la Cornovaglia per ricominciare da capo con la sua amante. Anne si sente sola, anche perché sua figlia adolescente, Jamie, è concentrata sulla sua grande passione, il calcio, mentre sua madre Molly, l'aiuta sempre meno, essendo sempre più fiaccata dalla malattia. All'improvviso, però, la ragazza riceve un regalo a dir poco inaspettato: bussa alla porta John, il maggiordomo di Lady Sally. Quest'ultima è la sorella di Molly, che aveva interrotto i rapporti con la sua famiglia d'origine dopo essere convolata a nozze con il diplomatico Lord Trevenna. Sally, ormai rimasta vedova, vorrebbe darle in prestito il maggiordomo per sei settimane, in modo tale che possa aiutarla, ma Anne non è per niente favorevole, al contrario di sua madre: Molly vuole godere appieno dei servizi dell'uomo...

Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo ci aspetta domenica 7 settembre 2025 a partire dalle 16:25 su Canale 5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Loretta Goggi svela i veri motivi dell’addio a Tale e Quale Show: "Negli ultimi anni ero in imbarazzo"
news VIP Loretta Goggi svela i veri motivi dell’addio a Tale e Quale Show: "Negli ultimi anni ero in imbarazzo"
Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sempre più lontani: i fan sono stufi e chiedono chiarezza!
news VIP Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina sempre più lontani: i fan sono stufi e chiedono chiarezza!
Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 settembre 2025: Bill difende Poppy ma non si starà sbagliando?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata dell'8 settembre 2025: Bill difende Poppy ma non si starà sbagliando?
Ballando con le Stelle: Chi è Fabio Fognini? Età, Moglie, Figlie. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
anticipazioni TV Ballando con le Stelle: Chi è Fabio Fognini? Età, Moglie, Figlie. Tutto sul Concorrente del Varietà di Rai1
Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan
news VIP Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan
Beautiful: Brooke a Venezia 82, Katherine Kelly Lang illumina il Festival del Cinema con un nuovo look
anticipazioni TV Beautiful: Brooke a Venezia 82, Katherine Kelly Lang illumina il Festival del Cinema con un nuovo look
La Notte nel Cuore Anticipazioni 7 settembre 2025: Nihayet affila i coltelli contro Hikmet, si prenderà la sua vendetta!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 7 settembre 2025: Nihayet affila i coltelli contro Hikmet, si prenderà la sua vendetta!
Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social
news VIP Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV