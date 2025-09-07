Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Ecco la Trama del film di oggi, 7 settembre 2023, su Canale5 prima di Innocence

Anticipazioni TV

Oggi, domenica 7 settembre 2025, a tenerci compagnia nel pomeriggio di Canale 5 sarà il film Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo. Ecco di che cosa tratta la pellicola in questione!

Oggi, domenica 7 settembre 2025, verso le 16:10 verrà trasmesso su Canale 5 il film Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo. La commedia in questione andrà in onda dopo il consueto appuntamento con la soap americana Beautiful e quella turca Forbidden Fruit, e prima di quello con il serial turco Innocence. Scopriamo insieme qualcosa in più su , tra cui qualche curiosità e la sua trama.

Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo: Tutte le Curiosità e la Trama del Film di Canale 5

Questa commedia è del 2024. La regia è di Ann-Kristin Knubben, e la sceneggiatura di Stefanie Sycholt. Nel cast, tra gli altri attori, ritroviamo: Susan Hoecke (Anne), Ferdinand Seebacher (John), Petra Zieser (Molly) e Alexandra von Schwerin (Lady Sally). Anne ha un piccolo negozio, e sta lottando con le unghie con i denti per riuscire a mandare avanti questa sua attività affinché sopravviva. Infatti, la giovane si trova in una situazione molto difficile da quando suo marito, Harry, l'ha lasciata ed ha lasciato la Cornovaglia per ricominciare da capo con la sua amante. Anne si sente sola, anche perché sua figlia adolescente, Jamie, è concentrata sulla sua grande passione, il calcio, mentre sua madre Molly, l'aiuta sempre meno, essendo sempre più fiaccata dalla malattia. All'improvviso, però, la ragazza riceve un regalo a dir poco inaspettato: bussa alla porta John, il maggiordomo di Lady Sally. Quest'ultima è la sorella di Molly, che aveva interrotto i rapporti con la sua famiglia d'origine dopo essere convolata a nozze con il diplomatico Lord Trevenna. Sally, ormai rimasta vedova, vorrebbe darle in prestito il maggiordomo per sei settimane, in modo tale che possa aiutarla, ma Anne non è per niente favorevole, al contrario di sua madre: Molly vuole godere appieno dei servizi dell'uomo...

Rosamunde Pilcher - Un amore di maggiordomo ci aspetta domenica 7 settembre 2025 a partire dalle 16:25 su Canale 5.