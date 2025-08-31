Rosamunde Pilcher - Ti troverò: Oggi, 31 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love

Anticipazioni TV

Questo pomeriggio su Canale 5 ci terrà compagnia il film Rosamunde Pilcher - Ti troverò. Ecco di che cosa parla la pellicola di oggi, domenica 31 agosto 2025.

Oggi, domenica 31 luglio 2025, andrà in onda su Canale 5 alle 16:15 circa un film romantico dal titolo Rosamunde Pilcher - Ti troverò. La pellicola in questione verrà trasmessa subito dopo il consueto appuntamento con la soap opera turca If you Love e prima di quello con il serial turco Innocence. Ma scopriamo insieme qualche curiosità su Rosamunde Pilcher - Ti troverò e la sua trama.

Curiosità e Trama su Rosamunde Pilcher - Ti troverò

Questa pellicola del 2022 è stata scritta da Uschi Muller e diretta da Marc Prill. Nel cast, tra gli altri attori, ritroviamo: Hedi Honert, Frederik Funke, Kirsten Block, Heio von Stetten, Tommy Schlesser. I protagonisti della commedia in questione sono Helen e Liam, una costruttrice ed un agente assicurativo, molto diversi tra loro, almeno in apparenza: lei indossa una tutta sporca di vernice e guida una jeep, mentre lui un abito elegante ed un'automobile sportiva. Helen ha perso suo marito, Jonah, in una tempesta in mare, e Liam dovrebbe pagare la sua assicurazione sulla vita; tuttavia, prima l'uomo dovrebbe essere dichiarato ufficialmente deceduto. La giovane, però, non vuole, sia perché sente ancora un forte legame con Johan sia perché sua madre, Debra, è convinta di averlo visto di recente. D'altra parte, la donna soffre di una forma precoce di demenza senile; ma se invece avesse ragione? E se lui li stesse ancora guidando tutti? E se così fosse, per quale motivo lo starebbe facendo? Determinata a scoprire la verità, Helen e l'agente assicurativo uniscono le loro forze. Mentre svolgono le loro indagini, i due si avvicinano sempre di più, fino ad innamorarsi l'una dell'altro... E se proprio in questo momento Johan riapparisse?

Rosamunde Pilcher - Ti troverò ci aspetta domenica 31 agosto 2025 a partire dalle 16:15 su Canale 5.