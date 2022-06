Ronn Moss nel cast de Il Paradiso delle Signore: l'attore di Beautiful collaborerà con Vittorio Conti?

Anticipazioni TV

L'attore americano, storico ex interprete di Ridge Forrester, potrebbe essere nel cast della Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap in ripartenza a settembre sarebbe pronta ad aprirgli le sue porte. Moss sarebbe inoltre atteso in un altro importante show della TV Italiana.

Un Americano a Milano e che americano! A Il Paradiso delle Signore sarebbe in arrivo Ridge Forrester o meglio Ronn Moss, l'attore che per anni ha dato il volto al rampollo della Forrester Creations in Beautiful. Alcune anticipazioni della soap ci rivelano che nella prossima stagione, la settima, ci saranno grandi e inaspettati ritorni ma anche grandi novità. Tra queste ci sarebbe l'arrivo di un personaggio, interpretato da Moss, e destinato a dare ancora un po' di brio alle vicende del magazzino milanese, che da due anni esporta le sue collezioni anche oltreoceano. Ma vediamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere il prossimo settembre, mese di riapertura delle porte del gioiello di Vittorio Conti.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ronn Moss nel cast della Settima Stagione

Le riprese della Settima Stagione de Il Paradiso delle Signore sono già ripartite ed è già chiaro che a settembre ci saranno tante e grandi novità. Tra queste potrebbe esserci anche Ronn Moss. L'attore, ex Ridge Forrester di Beautiful – innamorato da anni del nostro paese – sarebbe entrato nel cast della soap di Rai1. Per il momento si tratta solo di succulente indiscrezioni circolate sul web ma non ci sembrerebbe strano che queste ipotesi si trasformassero presto in realtà. Moss potrebbe infatti inserirsi facilmente nelle vicende di Vittorio Conti e i suoi. L'attore potrebbe interpretare – secondo gli spoiler – un possibile nuovo finanziatore americano del Paradiso, impegnato da qualche anno in un progetto oltreoceano. Il suo personaggio potrebbe inoltre arrivare insieme a Marta, la moglie del Conti, partita alla volta degli Stati Uniti e probabilmente di ritorno a Milano in questa settima e nuova stagione.

Ronn Moss nel cast de Il Paradiso delle Signore e di Tale e Quale Show

Gli impegni italiani di Ronn Moss non si fermerebbero a Il Paradiso delle Signore. L'attore sarebbe infatti anche nel cast di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai1. La notizia è trapelata in un noto settimanale italiano e pare che Moss abbia sostenuto i provini della trasmissione in questi giorni. La sua presenza in Italia, per un progetto nel nostro paese e previsto per settembre, sarebbe stata confermata da Miriana Trevisan, a cui l'artista avrebbe confidato i suoi progetti futuri nel Bel Paese. Non è però ancora certo se l'americano sarà protagonista di entrambi gli show o se la sua scelta ricadrà su uno dei due. Quel che è certo è che rivedremo molto presto quello che per noi sarà sempre Ridge Forrester.

Il Paradiso delle Signore: cosa succederà nella Settima Stagione

La presenza di Ronn Moss nel cast de Il Paradiso delle Signore non ha al momento alcuna conferma certa ma, come abbiamo detto, non si esclude la possibilità che l'attore americano faccia la sua comparsa sul set nei prossimi mesi. Quel che è certo è che il grande magazzino di Vittorio Conti continuerà il suo progetto oltreoceano. A tenerlo in piedi, in assenza di Dante Romagnoli, potrebbe essere Marta Guarnieri. La moglie di Vittorio potrebbe infatti tornare a Milano e portare con sé delle grandi novità. La presenza di Gloria Radulescu non è ancora confermata così come quella di Flora, il nuovo amore di Umberto. È certo invece il ritorno di Quinto – che si scoprirà non essere morto – e di Cosimo Bergamini, per il momento senza la sua amata consorte Gabriella.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.