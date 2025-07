Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 28 luglio al 1° agosto 2025: Gracia perde il bambino

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate della Soap in onda dal 28 luglio al 1° agosto 2025 su Rai 2.

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame delle puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda dal 28 luglio al 1° agosto 2025. La Soap da lunedì 7 luglio 2025, diversamente da quanto previsto, non va più in onda su Rai 1 alle ore 16.00: le vicende delle sorelle Molina si sono spostate su Rai 2 in mattinata, dalle ore 8.45 alle ore 10.05 e vengono trasmessi due episodi.

Anticipazioni Las Sabinas: Laura fa una mossa avventata

Lucas compie 18 anni e l’unico suo desiderio è trascorrere un pranzo in modo semplice e sereno con la sua famiglia. Purtroppo la situazione è tesa e il suo desiderio potrebbe non realizzarsi. Tano, infatti, è sempre più sospettoso e non ha intenzione di mollare la presa sui suoi dubbi. Nel frattempo, Laura inizia un gioco molto pericoloso con conseguenze inaspettate che ricadranno su tutti. La verità sulla donna, infatti, colpisce tutti gli abitati di Las Sabinas e Don Emilio vuole vederci chiaro, con un confronto con Laura. Nel frattempo, Miguel ed Esther sono sempre più lontani dopo che lui ha scoperto del flirt tra sua moglie e Tomas. Un flirt che non riesce a perdonare sebbene lui stesso è stato attratto da Gracia e ha provato per lei sentimenti fortissimi pur essendo sposato con Esther.

Las Sabinas Anticipazioni: Garcia perde il bambino

Dopo la sparatoria, Manuela e le sorelle Molina scoprono tutta la verità su quello che è realmente successo a Manterana, e ne rimangono sconvolte e toccate. Nel frattempo, Gracia ha un incidente e cade rovinosamente dalle scale riportando gravi danni. Nonostante la situazione non sia delle migliori, Gracia è lasciata da sola ad avere a che fare con queste serie conseguenze, ovvero la perdita del suo bambino. Indagando sull’accaduto, Esther scopre che è stato Tano a far cadere Gracia dalle scale e causarle un aborto spontaneo e così lo affronta, pronto a metterlo alle strette prima di rivelate tutta la verità alla sua rivale. Tano, tuttavia, sembra essere un osso duro da far confessare.

Ritorno a Las Sabinas: Gracia a Parigi?

Esther ha scoperto tutta la verità su Tano e ha rivelato tutto a Gracia, anche se lei inizialmente non poteva crederci. L’uomo è in fuga e nessuno sa dove sia andato, anche se le ricerche continuano senza sosta. Nel frattempo, pensando alla sua vita, Esther realizza quanto Paca e la sua influenza l’abbiamo plasmata e cambiata nel corso degli anni, facendo pace con la sua vita. Gracia riceve una notizia inaspettata: la sua compagnia è stata ricollocata in Francia, più precisamente a Parigi e ora deve scegliere cosa fare. A pesare sulla sua scelta, ovviamente, ci sono anche i sentimenti che continua a provare per Miguel ma che non sa fino a che punto siano ricambiati e cosa potrebbero riservale nel futuro.