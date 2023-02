Resta con me: Stasera su Rai 1 la Seconda Puntata della fiction con Francesco Arca

Anticipazioni TV

Stasera tutti davanti alla tv per la Seconda Puntata di Resta con me, nuovissima fiction di ambientazione napoletana con Francesco Arca e Laura Adriani.

A chiudere in bellezza la settimana, Questa Sera su Rai 1, in Prima Serata, ci pensa Francesco Arca con la Seconda Puntata di Resta con me, fiction di cui è protagonista e che prende spunto da un'idea di Maurizio De Giovanni, che poi è l'inventore del Commissario Ricciardi e di Mina Settembre. Come sa chi ha visto la Prima Puntata, l'attore toscano fa la parte del Vicequestore della Squadra Mobile di Napoli Alessandro Scudieri, che, dopo un errore imperdonabile, è costretto a stravolgere la propria vita.

Resta con me è diretta da Monica Vullo e nel cast, oltre a Francesco Arca, troviamo Laura Adriani, Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Maria Pia Calzone. Prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra, la fiction è una co-produzione Rai Fiction - Palomar. Le puntate sono otto, tutte la domenica sera, e non si parla solo di poliziotti e criminali, ma anche di amore, amicizia e di famiglia

Resta con me: Dove eravamo rimasti?

Nella Prima Puntata di Resta con me abbiamo conosciuto i vari personaggi della fiction, cominciando da Alessandro Scudieri, Vicequestore della Squadra Mobile di Napoli. L'uomo ha avuto una soffiata sulla temibile Banda della lancia termica. sulla quale investiga già da un po,’ e si è recato in un ristorante dove poteva esserci una persona sospetta. Scudieri ha commesso lo sbaglio di portare sé la moglie Paola, che aspettava un bambino e che è rimasta coinvolta in una sparatoria. La donna è stata portata in ospedale e ha perso il bimbo, e quando ha appreso che il marito l'aveva coinvolta nella sua indagine, ha deciso di mettere in pausa il matrimonio. Alessandro, addolorato e mortificato, si è buttato a capofitto nel lavoro e ha chiesto aiuto all'ex compagno di scuola Gennaro, criminale che è tornato sulla retta vita per amore del figlio Diego. Poco dopo Gennaro è stato ucciso e Alessandro ha portato a casa propria Diego. Paola ha accettato di occuparsi di lui e ha cominciato a cercare una sistemazione adatta al piccolo, che non vuole andare in una casa famiglia. Dopo aver scoperto che Gennaro continuava a spacciare e che probabilmente non era stato ucciso dalla Banda della lancia termica, Alessandro ha chiesto il trasferimento all'UDIN, un'Unità di intervento speciale che lavora soltanto di notte.

Resta con me: Anticipazioni della Seconda Puntata

Il lavoro nell'Unità di intervento speciale, operativa dal tramonto all'alba, non è troppo complicato per Alessandro, che però deve far fronte alla diffidenza dei nuovi colleghi. L'ex Vicequestore aiuta così Salvatore e Linda, che stanno indagando sull'omicidio di una ragazza uccisa dopo il suo addio al nubilato. L'uomo continua tuttavia a pensare alla Banda della lancia termica e soprattutto alla donna fuggita dal ristorante dov'è avvenuta la sparatoria in cui Paola è stata ferita. Nel frattempo, Paola continua a cercare una sistemazione per Diego. Purtroppo il bambino capisce che sta per essere mandato via e quindi, durante la notte, scappa. Alessandro e Paola si mettono sulle sue tracce, ritrovandosi così a passare del tempo insieme. Si avvicineranno o resteranno lontano? E Diego dov'è andato? Guardate la Seconda Puntata di Resta con me, su Rai 1 in Prima Serata, e avrete le risposte.