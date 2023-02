Resta con me: debutta Stasera su Rai 1 la serie con Francesco Arca fra le strade notturne di Napoli

Anticipazioni TV

Questa Sera, su Rai 1 in Prima Serata, prende il via Resta con me, serie in 8 puntate con Francesco Arca e Laura Adriani in cui il poliziesco si mescola all'esplorazione dell'amicizia, dell'amore e della famiglia.

Questa Sera debutta su Rai 1 in Prima Serata una nuova fiction, o serie tv, la prima in cui Francesco Arca si ritaglia il ruolo del protagonista. L'attore interpreta il vicequestore della Squadra Mobile di Napoli Alessandro Scudieri, che in seguito a un tragico errore, o meglio a un eccesso di superbia, manda in crisi, pur non volendolo, il suo matrimonio con Paola, giudice del tribunale dei minori. La tragedia innescherà in lui il cambiamento e le sue indagini in una Napoli notturna e silenziosa si snoderanno lungo 8 puntate.

Resta con me è diretta da Monica Vullo ed è stata sceneggiata da Donatella Diamanti, che ha sviluppato un’idea di Maurizio De Giovanni. Prodotta da Carlo Degli Esposti e da Nicola Serra, è accompagnata dalle musiche di Andrea Guerra e può contare sul talento recitativo di Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Chiara Celotto, Mario Di Leva, Amedeo Guillà, Raffaela Lea, Liliana Bottone, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese. La fiction non si limita ad essere un poliziesco, ma abbraccia diversi generi, ed è complessa come la vita. A questo proposito la regista ha voluto piegare:

Resta con me è stato un viaggio lungo ed emozionante, una sfida che mi ha permesso di spaziare nei toni e nei generi. La storia infatti contiene in sé molti sapori: quello che all'apparenza è un poliziesco procedural classico, man mano acquista mille sfumature e lambisce generi diversi -dal family alla commedia, passando per il racconto sociale. Si tratta di un arco di racconto lungo, che segue i protagonisti nel corso di un'indagine ma soprattutto li accompagna nella loro ricerca della verità di sentimenti fondanti come l'amore, l'amicizia, la famiglia e la solidarietà. I protagonisti della serie formano un coro mosso da un forte senso del dovere, impaurito dalla sofferenza, bisognoso di amore, che mi ha dato l'occasione di raccontare stati d'animo, atti di vero e proprio eroismo e la necessità di ricostruire se stessi e una propria famiglia, fino a comporre un racconto sfaccettato, divertente e mai scontato.

Resta con me: Anticipazioni della Prima Puntata

Nella Prima Puntata di Resta con me facciamo la conoscenza di Alessandro Scudieri, Vicequestore della Squadra Mobile di Napoli che sembra avere tutto dalla vita: una bella moglie (Paola) da cui aspetta un bambino, dei validi colleghi e amici, e un'indagine su una banda a cui si dedica con impegno. Dopo aver ricevuto una telefonata, si reca in un ristorante insieme a Paola e si trova al centro di una sparatoria in cui proprio la moglie rimane ferita. Tornata a casa dall'ospedale, la donna gli comunica che non vuole più stare con lui. Poco dopo, un suo amico d'infanzia, Gennaro, che è stato anche un suo informatore, viene ucciso. Gennaro aveva un figlio di 11 anni, Diego, che è rimasto solo e che non vuole andare in una casa-famiglia. Alessandro e Paola decidono di occuparsi di lui, e Alessandro chiede al suo capo Nunzia Raimondi di passare all'Unità di Intervento, che lavora dal tramonto all'alba e che conta fra le sue fila lo scorbutico agente Salvatore Ciullo.

Appuntamento dunque Stasera, in Prima Serata su Rai 1, con la Prima Puntata di Resta con me.