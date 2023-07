Radio Norba Cornetto Battiti Live: i cantanti della seconda serata, questa sera su Italia 1

Anticipazioni TV

Oggi, martedì 11 luglio, in prima serata, su Italia 1, ci aspetta il secondo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana.

Radio Norba Cornetto Battiti Live: i cantanti che si esibiranno questa sera

Dopo gli ascolti record dell’esordio, martedì 11 luglio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Radio Norba Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Nella seconda serata si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Articolo 31, Elettra Lamborghini, Ernia, Bresh, Francesco Renga, Nek, Federico Rossi, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Gaia, Gianmaria, Il Pagante, Federica, Wax, Levante, LP, Piero Pelù e Alborosie, Rocco Hunt, Mr Rain, Sangiovanni, Wayne.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Elodie e Marco Mengoni da Giovinazzo e i The Kolors da Vieste.

La seconda puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live ci aspetta questa sera a partire dalle 21.20 su Italia 1