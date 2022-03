Più forti del Destino, Laura Chiatti racconta: 7 ore di trucco al giorno per interpretare Rosalia!

Anticipazioni TV

A pochi giorni dal debutto ufficiale della Prima Puntata della Serie Tv Più forti del Destino, andata in onda ieri sera su Canale 5, Laura Chiatti ha rivelato nel salotto di Verissimo di come si è dovuta con fatica misurare con il suo personaggio, Rosalia.

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di Più forti del destino, la Serie Tv in costume adattamento del grande successo francese “Le Bazar de la Charité”, una delicata denuncia della condizione femminile di fine 800. Al centro della Trama tre donne che combattono per la propria salvezza, a interpretarle: Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Nel Cast anche Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi e Paolo Sassanelli, con la partecipazione di Francesca Valtorta e Sergio Rubini nei panni del Commissario Lucchesi.

Laura Chiatti e la sua difficile sfida sul set di Più forti del destino

Un Cast d'eccezione dunque per la Fiction Più forti del destino che accompagnerà il pubblico per quattro serate. Una delle protagoniste però sembra aver vestito il ruolo più difficile e impegnativo, parliamo dalla bellissima Laura Chiatti, nei panni della domestica Rosalia. L'attrice ha infatti rivelato in una recente intervista di Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, di essersi dovuta sottoporre a ben 7 ore di make up al giorno nel corso delle riprese.

Cosa accade a Rosalia nelle Trame della Fiction Più forti del destino

In realtà nelle prime scene andate in onda ieri sera, gli spettatori hanno ritrovato Laura nei panni dimessi di una cameriera ma in tutta la sua, solita, eterea bellezza. Il devastante incendio che è divampato nella Mostra però, ha rappresentato un punto di rottura nella narrazione e nelle vita di tutti i personaggi, special modo in quello interpretato dalla Chiatti. Rosalia infatti, è rimasta sfigurata per sempre, il suo viso arso dalle fiamme è irriconoscibile, tanto da permettere a Don Elvira, che ha appena perso la sua Margherita, di mentire sull'identità della cameriera e farla passare proprio per la defunta figlia.

Laura Chiatti racconta: "Indossare la maschera mi ha aiutata a entrare nel personaggio"

Laura Chiatti ha confessato nel salotto della Toffanin che, indossare quotidianamente la maschera, l'ha aiutata a calarsi come mai prima nel personaggio interpretato. L'attrice, seppur inizialmente terrorizzata, è riuscita con grande impegno a vincere brillantemente la sfida. A confermarlo è stata anche la collega di set Loretta Goggi, che in un video messaggio ha ricordato i tanti sacrifici al trucco di Laura, con parole di stima e affetto.

Più Forti del destino torna su Canale 5 Venerdì 11 marzo 2022