Più forti del destino: al via Stasera la Nuova Serie TV di Canale 5

Ispirata a una storia vera, arriva su Canale 5 la nuova avvincente serie Più forti del destino, con un cast d'eccezione: Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi, Dharma Mangia Woods, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi, Paolo Sassanelli con la partecipazione di Francesca Valtorta e con Sergio Rubini.

Al via su Canale 5 Più forti del destino, la Serie Tv in costume adattamento del grande successo francese “Le Bazar de la Charité”. Ispirata a fatti realmente accaduti, è una delicata denuncia della condizione femminile alla fine del XIX secolo. Al centro della Trama tre donne che combattono per la propria salvezza da un destino che sembra già segnato, tre donne simbolo della difficile lotta per l'emancipazione femminile. Nel ruolo delle protagoniste: Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Nel Cast anche Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Loretta Goggi e Paolo Sassanelli, con la partecipazione di Francesca Valtorta e Sergio Rubini nei panni del Commissario Lucchesi.





La Fiction Più forti del destino accompagnerà il pubblico per quattro serate. La Prima Puntata andrà in onda Stasera, mercoledì 9 marzo 2022, su Canale 5 a partire dalle 21.45. L'appuntamento con il Secondo Episodio invece è fissato per il prossimo venerdì 11 marzo 2022. La serie sarà disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Più forti del destino: la Trama della Nuova Fiction di Canale 5 con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods

1897, nella città di Palermo si inaugura la Mostra sulle nuove tecnologie con il debutto del Cinematografo. L'evento accoglie molti visitatori, tra loro c'è anche Arianna (Giulia Bevilacqua), moglie del ricco e violento Guglielmo (Thomas Trabacchi) Duca di Villalba. Per la donna è l'occasione di rincontrare la nipote Costanza (Dharma Mangia Woods), figlia di Augusto (Paolo Sassanelli), il primo ad aver portato il proiettore a Palermo, e promessa sposa di un giovane rampollo dell'alta società, Antonio (Teodoro Giambanco). La famiglia è accompagnata dalla fedele domestica Rosalia (Laura Chiatti) sposata con Giuseppe (Giovanni Alzaldo), e Margherita (Francesca Valtorta), figlia di Donna Elvira (Loretta Goggi) a Palermo con il figlio Tommaso affidato proprio alle cure di Rosalia. Mentre fuori dalla Mostra echeggiano gli slogan degli anarchici, capeggiati da Libero (Leonardo Pazzagli), nella sala del proiettore divampa un rovinoso incendio. Le vittime sono molte, quasi tutte donne. L'incidente lascia scioccate Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira, tanto da sconvolgere completamente le loro vite. Arianna decide di mettere in scena la sua morte per liberarsi dalle angherie del marito. Si tratta di un piano già meditato dalla poverina, ma smascherato da Guglielmo e finito con l'allontanamento di sua figlia Camilla. Arianna dunque si nasconde e inizia segretamente a pianificare il rapimento di sua figlia con cui ha intenzione di trasferirsi a Roma. Costanza invece torna a casa, dove affronta il fidanzato Antonio reo di averla abbandonata. La ragazza è stata tratta in salvo da un giovane che con il suo fascino l'ha stregata. Rosalia, dopo l’incendio, si sente braccata in un ambiente ostile. Donna Elvira, segnata della morte della figlia Margherita, cerca in tutti i modi di reagire con tutti gli strumenti che ha a disposizione per ricostruire la sua vita. Nel frattempo, il commissario Lucchesi (Sergio Rubini) indaga sulle cause dell’incendio ma Guglielmo cerca di far ricadere la colpa sugli anarchici. Il principale indiziato è Libero, legato a Lucchesi da un segreto che riguarda il loro passato, il giovane però, contrariamente a quello che tutti pensano, ha avuto un ruolo da eroe nella drammatica vicenda.

Le Anticipazioni della Prima Puntata di Più Forti del destino in onda Stasera su Canale 5

E' la Palermo di fine 800 a fare da sfondo all'incipit della storia. La città accoglie una mostra unica nel suo genere, si parla di nuove tecnologie e il grande protagonista è il Cinematografo. Il merito è di Augusto, il primo ad aver portato un proiettore sull'isola. Le famiglie più ricche e in vista partecipano alla Mostra. C'è aria di festa e tutto sembra organizzato alla perfezione, eppure qualcosa va storto. Mentre gli anarchici manifestano fuori le porte del palazzo, un incendio divampa. Sono fiamme di distruzione ma anche di rinascita per tre donne - Arianna, Costanza e Rosalia - i cui destini finiranno per essere ineluttabilmente sconvolti.

