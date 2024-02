Perché Sanremo è Sanremo? Stasera su Rai 1 il documentario sulla storia del Festival della Canzone Italiana

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, appuntamento con il documentario Perché Sanremo è Sanremo?, grande racconto popolare sul Festival della Canzone Italiana e i suoi protagonisti, e su 16 canzoni che hanno fatto storia sul palco dell'Ariston.

Anche se Sanremo 2024 è finito, ma restano comunque 30 canzoni da ascoltare alla radio o su Spotify, oggi torniamo a parlare del Festival della Canzone Italiana perché questa sera, in prima serata su Rai1, andrà in onda il documentario Perché Sanremo è Sanremo?, scritto e diretto da Giovanni Filippetto e Michele Truglio e grande omaggio a una manifestazione intimamente legata alla storia del nostro paese: alle mode, al gusto, agli episodi di attualità, alle parabole ascendenti e discendenti di un artista, passando per il cinema, lo sport e il giornalismo. Prodotto da Rai Documentari ed Èliseo Entertainment, Perché Sanremo è Sanremo? è la cronaca di un grande romanzo popolare, quasi di un rituale che, fin dal principio, ha catturato l'interesse degli italiani, anche di quelli all'estero, che ascoltando le esibizioni sul palco del Teatro Ariston, sono ritornati con la mente nel loro amato paese.

Perché Sanremo è Sanremo?: i protagonisti e le interviste

Perché Sanremo è Sanremo? è un caleidoscopio di momenti emozionanti, ora felici e ora drammatici, come il suicidio di Lugli Tenco il 27 gennaio del 1967. Nella cittadina ligure si sono avvicendati personaggi stranieri più o meno famosi e tantissimi presentatori. C’è stato qualche scandalo, naturalmente, ma anche messaggi di conforto alla nazione in tempi difficili, ad esempio quando è arrivata la pandemia.

Perché Sanremo è Sanremo? ricostruisce la storia del Festival attraverso 16 iconiche canzoni e raccoglie, attraverso le classiche interviste, una pluralità di testimonianze. Ecco chi vedremo e ascolteremo:

Al Bano

Eddy Anselmi (giornalista)

(giornalista) Adriano Aragozzini

Orietta Berti

Barbara Boncompagni (autrice)

(autrice) Caterina Caselli

Gino Castaldo (giornalista)

(giornalista) Gaetano Castelli (scenografo)

(scenografo) Aldo Cazzullo

Rosita Celentano

Carlo Conti

Graziella Corrent (Premio Tenco )

(Premio Tenco ) Salvatore Correnti (proprietario Hotel Globo)

(proprietario Hotel Globo) Loris Correnti (proprietario Hotel Globo)

(proprietario Hotel Globo) Paolo Correnti (proprietario Hotel Globo)

(proprietario Hotel Globo) Dardust (produttore musicale)

(produttore musicale) Maurizio Fabrizio (compositore)

(compositore) Rosario Giorello

Francesco Gabbani

Mario Maffucci (dirigente Rai)

(dirigente Rai) Carlo Massarini (giornalista)

(giornalista) Gianmarco Mazzi (direttore artistico Festival)

(direttore artistico Festival) Noemi

Pinuccio Pirazzoli (direttore d’orchestra)

(direttore d’orchestra) Oscar Prudente (musicista)

(musicista) Enrico Ruggeri

Dario Salvatori

Antonio Silva (Premio Tenco)

(Premio Tenco) Walter Vacchino (proprietario Teatro Ariston)

(proprietario Teatro Ariston) Iva Zanicchi

Parlano i registi Giovanni Filippetto e Michele Truglio

A proposito dell’importanza e dell’eco del Festival di Sanremo, Giovanni Filippetto e Michele Truglio hanno dichiarato:

Il Festival di Sanremo è un evento che ha dimostrato, nel corso di più di settant’anni, una certa vitalità, passando attraverso varie fasi e notevoli trasformazioni. In nessun paese al mondo una manifestazione di canzoni ha svolto la funzione nazionale che dal 1951, tra inevitabili alti e bassi, è stata svolta dal Festival.

E a proposito delle testimonianze contenute nel doc spiegano:

Il punto di vista del tutto passa attraverso le parole di cantanti, musicisti, giornalisti, direttori artistici, produttori musicali, arrangiatori, funzionari televisivi, conduttori tv e storie sanremesi, tutti coinvolti in un racconto corale ed emozionante. C’è chi racconta come è nata una canzone, chi come l’ha scritta, chi la reinterpreta spiegandola. C’è chi parla di come è riuscito a produrre il Festival organizzandolo in poco più di un mese e chi omaggia chi non c’è più.

Le immagini di repertorio del Festival di Sanremo

Le prime favolose edizioni del Festival di Sanremo le hanno vissute in pochi. Per la gioia dei più giovani, e anche di coloro che vogliono ricordare la competizione canora del tempo che fu, ecco alcune immagini di repertorio di grandi protagonisti come Caterina Caselli, Rino Gaetano, Pippo Baudo, Domenico Modugno.