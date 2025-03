Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della terza puntata in onda Stasera

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della terza puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 20 marzo 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

Per le otto coppie di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo è tempo di tornare a correre. Stasera, giovedì 20 marzo 2025, in onda su Sky e in streaming solo su NOW, i concorrenti dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, si sfideranno sul percorso che va da Sabang a Puerto Princesa per aggiudicarsi il biglietto per la Thailandia, il secondo Paese di questo straordinario viaggio. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla terza puntata in onda stasera.

Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della terza Puntata

Riprende la corsa delle otto coppie in gara di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, dopo l’eliminazione di quella formata da Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba ovvero Gli Spettacolari. Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru, condurranno i concorrenti nell’insidiosa terza tappa di questo straordinario percorso. Si parte da Sabang per arrivare a Puerto Princesa, in un percorso lungo 105 chilometri che questa volta sarà ancora più agguerrito, dato che i viaggiatori dovranno assicurarsi il biglietto per per la Thailandia, il secondo Paese di questo straordinario viaggio, dopo il debutto nelle Filippine.

Le otto coppie rimaste in gara sono: Jury Chechi e Antonio Rossi I Medagliati, poi Dolcenera e Gigi Campanile I Complici, Nathalie Guetta e Vito Bucci I Cineasti, Giulio Berruti e Nicolò Maltese Gli Estetici, Samanta e Debora Togni Le Sorelle, Virna Toppi e Nicola Del Freo I Primi Ballerini, Jey e Checco Lillo I Magici, infine Ivana Mrazova e Giale De Donà Le Atlantiche.

Ai posti di partenza per la a corsa che inizierà dalla Manlipien Beach di Sabang sempre sull’isola filippina di Palawan e, con un durissimo e lunghissimo percorso di trekking. Dopo aver superato il villaggio di Matahimik, la prima coppia che firmerà il Libro Rosso proprio al Baywalk di Puerto Princesa otterrà l’immunità e di conseguenza anche l’accesso diretto alla Thailandia. Obiettivo della terza puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo è il Tappeto Rosso al Balayong People’s Park di Puerto Princesa, il traguardo conclusivo dell’ultima tappa filippina. Momento temuto per la busta nera, che decreterà se la tappa è eliminatoria o meno e deciderà così le sorti di una delle coppie in gara. Chi sarà l’eliminato della terza puntata? Per scoprirlo occorre sintonizzarsi stasera, giovedì 20 marzo 2025, su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

Scopri le Anticipazioni sulla nuova stagione di Pechino Express.