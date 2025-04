Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della settima puntata in onda Stasera

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della settima puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 17 aprile 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

Ultima tappa in Thailandia per le coppie di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. In onda questa sera, giovedì 17 aprile 2025 su Sky e in streaming solo su NOW, la settima puntata dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni dettagliate sulla tappa di 228 km che ci terrà con gli occhi incollati allo schermo del televisore.

Anticipazioni Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo: stasera la settima puntata

Va in onda questa sera, giovedì 17 aprile 2025 su Sky e in streaming solo su NOW, la settima puntata di Pechino Express - Fino al tetto del Mondo, l’ultima tappa in Thailandia prima di raggiunge il Nepal. Nell’appuntamento con lo show, condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru, tantissimi colpi di scena e momenti difficili per le coppie rimaste in gara che sono i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

I concorrenti, infatti, dovranno darsi battaglia su una tappa di ben 228 km che dividono la cittadina di Tha Ton dal traguardo di puntata Chiang Rai, per accaparrarsi il prezioso biglietto per il Nepal e continuare a proseguire il loro viaggio nel terzo e ultimo Paese di questa stagione di Pechino Express. Per loro l’obiettivo sarà il Libro Rosso al villaggio di Baan Jator: al termine di un’estenuante salita con temperatura e umidità proibitive, i viaggiatori potranno firmarlo soltanto una volta arrivati entrambi i componenti della formazione originale, poi il Tappeto Rosso fissato a Chang Rai.

Chi conquisterà il biglietto più importante? E chi invece rischierà di tornare indietro a un solo passo dal Nepal? La gara è agguerritissima e anche in questo appuntamento, ovvero quello con la settima puntata in onda questa sera, giovedì 17 aprile 2025 su Sky Uno e in streaming solo su NOW, non mancheranno tanti colpi di scena, sgambetti ma anche momenti di riflessione e interiorità.

Scopri le Anticipazioni sulla nuova stagione di Pechino Express.