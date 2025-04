Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della quinta puntata in onda Stasera

Anticipazioni TV

Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della quinta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 3 aprile 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

Giro di boa per le coppie di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo nella quinta puntata dell’adventure game, in onda stasera giovedì 3 aprile 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni du questa importante tappa, che prevede anche la partecipazione straordinaria di un’ospite a sorpresa, Elettra Lamborghini con la sua bandiera leopardata.

Anticipazioni quinta puntata Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo

Prosegue la gara di Pechino Express - Fino al Tetto del mondo che tornare stasera, giovedì 3 aprile 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sotto l’attenta regia del presentatore Costantino Della Gherardesca e dell’inviato speciale Fru. I viaggiatori percorreranno ben 374 chilometri per spostarsi da Sukhothai a Chiang Mai, il traguardo di puntata nel nord della Thailandia. La competizione riprende il via dai resti della prima capitale del Paese, Sukhothai, le coppie dovranno poi raggiungere il villaggio di Lampang per firmare il Libro Rosso, particolarmente importante anche questa volta perché influirà in maniera decisiva sulle sorti della gara.

Infine, zaini in spalla e tutti di corsa verso il traguardo di puntata a Chiang Mai, nel nord del Paese. Ma nel corso della quinta puntata di Pechino Express ci sarà una novità, un Malus che potrebbe portare le coppie a perdere tempo e posizioni in classifica, rischiando l’eliminazione. Stiamo parlando della partecipazione speciale di Elettra Lamborghini che porterà la “bandiera leopardata”, una guest star che le coppie devono schivare per non rischiare di interrompere la loro corsa, nel caso questa tappa fosse eliminatoria.

Ma quali sono le coppie ancora in gara dopo le ultime puntate? Ai nastri di partenza abbiamo Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati, poi i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni, i Magici Jey e Checco Lillo, infine le Atlantiche Ivana Mrazova e Giaele De Donà. Pechino Express - Fino al tetto del mondo ci aspetta questa sera, giovedì 3 aprile 2025, in prima serata su Sky Uno e in streaming solo su NOW.

