Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera la Finale: le Anticipazioni

Siamo giunti alla puntata Finale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. Stasera, giovedì 8 maggio 2025 su Sky e in streaming solo su NOW, scopriremo i vincitori: ecco le Anticipazioni.

Siamo giunti alla puntata Finale di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo e stasera, giovedì 8 maggio 2025, su Sky e in streaming solo su NOW, scopriremo quale coppia si aggiudicherà la vittoria nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, proprio dal “Tetto del Mondo”. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni sulla Finale dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru.



Pechino Express 2025, Anticipazioni Finale: chi vincerà questa edizione?

Dopo oltre 6000 chilometri attraverso 3 Paesi straordinari - Filippine, Thailandia e Nepal - si conclude l’incredibile avventura di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, con la Finale in onda stasera, giovedì 8 maggio 2025, su Sky e in streaming solo su NOW. Costantino della Gherardesca e l’inviato speciale Fru hanno condotto i viaggiatori in un’avventura appassionante nella natura più selvaggia delle Filippine, attraversato i luoghi più mistici della Thailandia e ora sono pronti ad affrontare l’ultima corsa che li porterà letteralmente fino al tetto del mondo, il Nepal. Le coppie ancora in corsa per aggiudicarsi la vittoria finale nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sono tre: Dolcenera e Gigi Campanile, i Complici; Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici; e Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati.

I Complici Dolcenera e Gigi Campanile sono uniti sentimentalmente e professionalmente da 30 anni. Il loro viaggio a Pechino Express ha messo in luce la potenza del loro legame, grazie al quale sono riusciti ad affrontare con forza qualunque difficoltà dimostrandosi molto competitivi e agguerriti.

Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici sono una coppia di veri amici, e hanno affrontato questo viaggio facendo tesoro dell’esperienza accumulata lungo il tragitto, finendo spesso nelle posizioni più alte della classifica nel corso delle puntate.

I Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi partivano con i favori del pronostico e non hanno deluso le aspettative, con un grande valore aggiunto: hanno affrontato questa sfida facendosi forza a vicenda da migliori.

Per l’ultima tappa in Nepal la partenza è fissata dalla Skywalk Tower di Katmandu. A seguire si passerà dal traguardo intermedio dove una coppia verrà eliminata, per arrivare infine all’attesissima e super emozionante proclamazione della coppia vincitrice: chi tra Complici, Estetici e Medagliati trionferà? L’ultima puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo va in onda questa sera, giovedì 8 maggio 2025, su Sky e in streaming solo su NOW.

