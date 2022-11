Passaporto per la Libertà Anticipazioni: Stasera la prima puntata della nuova Serie TV in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme la Trame e le Anticipazioni della Prima Puntata della nuova serie TV in onda da stasera su Canale5.

Nuovo appuntamento su Canale5. Parte da stasera, giovedì 24 novembre 2022, Passaporto per la Libertà. La Fiction, tratta da una storia vera, andrà in onda in quattro serate, alle ore 21.45 sulla Rete Ammiraglia Mediaset.

Passaporto per la Libertà: la Trama della Nuova Fiction su Canale5

Tratta da una storia vera, la nuova Fiction di Canale5 intitolata Passaporto per la Libertà, racconta la vita e il coraggio di Aracy de Carvalho - interpretata da Sophie Charlotte - un'eroina contemporanea che dal 1935 al 1942 salvò numerosi ebrei dal regime nazista. Dopo aver preso servizio al Consolato Brasiliano in Germania come responsabile della Sezione Passaporti, cominciò ad aiutare gli ebrei subito dopo l'entrata in vigore delle Leggi di Norimberga, distribuendo loro alcuni visti con la lettera J rossa, che avrebbero permesso loro un ingresso agevolato in Brasile. La nuova serie in onda su Mediaset, comincia il suo racconto nel 1938 tre anni dopo che Aracy è arriva in Germania - ad Amburgo. Durante il suo primo giorno di lavoro, nel 1935, ha incontrato João Guimarães Rosa – allora vice console ma destinato a diventare uno dei più grandi scrittori brasiliani del secolo – che si è innamorato subito di lei. Dopo alcuni giorni di frequentazione, Rosa ha scoperto i piani di Aracy ma invece che denunciarla alle autorità del Regime, ha deciso di aiutarla. Nel corso della storia purtroppo, i due dovranno fare i conti con il pericolo del Nazismo, impersonato dal capitano delle SS Thomas Zumkle, che si è invaghito della donna ma che ha anche cominciato a indagare su di lei.

Passaporto per la libertà Anticipazioni Prima Puntata: ecco cosa succederà stasera su Canale5

Sono tre anni che Aracy si è trasferita in Germania, la patria di sua madre, per lavorare al Consolato Brasiliano nella sezione passaporti. Grazie al suo lavoro riesce a salvare numerosi ebrei polacchi, a cui è impedito l'espatrio a causa delle già vigenti Leggi di Norimberga. L'impegno di Aracy deve però velocemente intensificarsi nel novembre 1938 quando, in seguito alle violente repressioni naziste, l'ebreo polacco Herschel Grynszpan, uccide il diplomatico tedesco Vom Rath, scatenando l'immediata reazione di Hitler e Goebbels, che incitarono una serie pogrom antisemiti, scatenatisi nella notte tra il 9 e il 10 novembre, in una lunga e triste sera, conosciuta come la Notte dei Cristalli.

Passaporto per la libertà: ecco quando ci saranno i prossimi appuntamenti

La storia eroica di Aracy de Carvalho ci farà compagnia per altri tre appuntamenti in prima serata su Canale5. La seconda puntata andrà in onda giovedì 1° dicembre, la terza sarà trasmessa invece l'8 dicembre e l'ultima il 15 dicembre 2022.

Passaporto per la Libertà va in onda stasera alle ore 21.45 su Canale5.