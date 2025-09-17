Occhi di Gatto: la Serie TV sulle tre affascinanti sorelle ladre arriva oggi, 17 settembre 2025, su Rai2

Anticipazioni TV

Occhi di Gatto, il famoso manga e anime di Tsukasa Hojo, è diventato una serie e arriva oggi, mercoledì 17 settembre 2025, in prima serata su Rai2. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su questa attesa novità.

Attendevamo l’arrivo di questa serie ormai da mesi e finalmente ci siamo. Da stasera, mercoledì 17 settembre 2025, arriverà Occhi di Gatto (Cat’s Eyes) l’adattamento televisivo, in carne e ossa, del famoso manga e anime di Tsukasa Hōjō. L’appuntamento è su Rai2, alle ore 21.20. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Occhi di Gatto arriva finalmente in Italia su Rai2

Occhi di Gatto arriva su Rai2 un anno dopo la sua uscita. La serie TV è un prodotto francese, andato in onda – per la prima volta - sulla RTL TVI nel novembre scorso. In Italia sarà finalmente trasmesso da oggi, 17 settembre 2025, in prima serata. La serie è composta da 8 episodi totali e stando alla guida TV attuale, è possibile che tutti gli appuntamenti siano concentrati in due sole prime serate.

Occhi di Gatto è stato girato quasi interamente a Parigi, in alcuni luoghi più importanti della capitale francese, come il Louvre e la Torre Eiffel. Le riprese sul monumento simbolo della Ville Lumière sono state realizzate veramente di notte. Le tre sorelle protagoniste sono state chiamate Tamara, Sylia e Alexia, ovvero come sono conosciute in Francia Hitomi, Rui e Ai che, nella verisione italiana sono chiamate Sheila, Kelly e Tati. Le loro avventure ma soprattutto il loro modo di fare corrisponde al fumetto originale. Il nostro Matthew - Toshio in originale – nella versione francese viene chiamato Quentin Chapuis.

Occhi di Gatto: ecco la trama della Serie TV in onda su Rai2

Occhi di Gatto è composta da 8 episodi, tre dei quali andranno in onda oggi, 17 settembre 2025, su Rai2. La trama della serie TV rispecchia il manga e l’anime. Le tre sorelle parigine Alexia, Tamara (Tam) e Sylia, si ritrovano dopo anni per scoprire come sia morto il loro padre. Le ragazze fanno un patto per capire i misteri che si celano dietro questo evento ma anche per recuperare un’opera d’arte paterna, scomparsa da una mostra sulla Torre Eiffel. Le giovani finiscono per diventare le ladre, conosciute come Occhi di Gatto. Le cose diventano ancora più complicate quando Quentin Chapuis, innamorato di Tam, decide di seguire il caso e si mette sulle loro tracce, ovviamente ignaro di conoscere già le belle e agili gatte.

Gli otto episodi sono così intitolati:

Tamara; Sylia: Alexia; Quentin; Gwen; Prudence; Durrieux; Heinz.

Occhi di Gatto va in onda in prima serata su Rai2.