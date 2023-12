Napoli Milionaria!: Intervista a Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, protagonisti del Film in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa Sera su Rai 1 arriva Napoli Milionaria!, quarto film della Collection De Filippo e adattamento della commedia teatrale di Eduardo De Filippo. Ne sono protagonisti Massimiliano e Vanessa Scalera, che abbiamo intervistato in occasione della presentazione del film alla stampa.

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, tornano le commedie del grandissimo Eduardo De Filippo. Ad arrivare sul piccolo schermo, in una trasposizione diretta da Luca Miniero, è Napoli Milionaria!, andata per la prima volta in scena nel 1945, e quindi poco dopo lo scioglimento della compagnia del Teatro Umoristico I De Filippo, di cui facevano parte anche Titina e Peppino. Mescolando la risata all'amarezza e alle miserie della guerra, Eduardo ha saputo raccontare con partecipazione la Napoli dell'ultima parte del secondo conflitto mondiale, che aveva messo in ginocchio Napoli e l'Italia intera. Con sguardo disilluso, il maggiore dei De Filippo si sofferma sulla famiglia, come valore che ancora ha un senso, e sull'avidità umana, che in tempi di povertà cresce esponenzialmente, creando una frattura tra i furbi e la brava gente.

Napoli Milionaria! fa parte di un progetto targato Picomedia e Rai Fiction e chiamato la Collection De Filippo. Si tratta di una serie di testi scritti da Eduardo De Filippo e trasformati in film per il piccolo schermo. Ad aprire le danze, nel 2020, è stato Natale in casa Cupiello, diretto da Edoardo De Angelis e interpretato da Sergio Castellitto e Marina Confalone. Poi sono arrivati Sabato, Domenica e Lunedì, sempre di De Angelis, e Filumena Marturano, diretto da Francesco Amato e impersonato da Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Questi ultimi due attori sono anche i protagonisti di Napoli Milionaria!.

Napoli Milionaria!: di cosa parla il film tv

Napoli Milionaria! mescola il testo teatrale di Eduardo al film del 1950, sempre scritto e interpretato dal maggiore dei De Filippo. A firmare la sceneggiatura sono stati Massimo Gaudioso e Filippo Gili, che, pur non tradendo lo spirito della pièce originale, hanno cercato di renderla universale e adatta alla nostra contemporaneità. Ma di cosa parla Napoli Milionaria!? Ecco la sinossi ufficiale del film:

Napoli Milionaria! è il racconto, attualissimo, della potenza del denaro e della sua capacità di corrompere le anime. La vivono sulla propria pelle Gennaro e Amalia Jovine e i loro tre figli. Il primo, ex tranviere, è costretto a fare il finto morto per coprire i traffici della moglie che si arrangia con la borsa nera in combutta con Errico Settebellizze. Cercano di sopravvivere alla miseria in cui è piombata la città nel suo ultimo anno di guerra. E poi arriva la pace, l'abbondanza delle merci americane, la fame dei napoletani e i soldi, tanti soldi. Gennaro, catturato dai tedeschi in ritirata, è ormai scomparso dalla vita della donna che rimane abbagliata da tutta quella ricchezza a portata di mano. Quando inaspettatamente ritorna, la sua famiglia si è dissolta e "perduta". Amalia è una donna ricca in società con Settebellizze, innamorato di lei, e tratta con crudeltà spietata quelli che si rivolgono a lei per acquistare beni di prima necessità. Amedeo, il figlio più grande, è diventato un ladro di pneumatici, Maria Rosaria, la figlia maggiore, è incinta di un soldato americano che l'ha poi abbandonata. Sarà l’improvvisa malattia di Rituccia, la figlia più piccola, a costringere tutti a fare i conti con quello che sono diventati.

Napoli Milionaria!: L'intervista ai protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

Napoli Milionaria! è stato presentato alla stampa qualche giorno fa nella sede Rai di Viale Mazzini 14. C'eravamo anche noi di Comingsoon.it e abbiamo avuto il privilegio di fare quattro chiacchiere con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera. Ecco le nostre videointerviste:

Napoli Milionaria!: La nostra video intervista al protagonista maschile del Film Massimiliano Gallo - HD