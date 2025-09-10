My Mother: Ozge Gurel protagonista del Film TV in onda stasera, mercoledì 10 agosto 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera non perdete il film TV con protagonista Özge Gürel, in onda in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme la trama.

Gli appuntamenti con i film TV made in Turchia continuano. Questa sera, mercoledì 10 agosto 2025, su Canale5 arriverà o meglio tornerà My Mother, con protagonista l’amata Özge Gürel. Scopriamo insieme la trama di questa storia drammatica, che racconta il complesso rapporto tra madre e figlia.

My Mother: Özge Gürel torna stasera su Canale5

Ultimi strascichi di estate in questa seconda settimana di settembre 2025. Dalla prossima ricominceranno gli appuntamenti consueti con la fiction inedite di Canale5 e dovremo quindi salutare, per un po’, i film TV turchi che hanno arricchito il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione nei mesi caldi dell’anno.

Questa settimana potremmo comunque contare sulle intense storie che le pellicole turche, così come le dizi, raccontano. E a tenere alta la nostra concentrazione oggi ci penserà My Mother, film TV con protagonista Özge Gürel. Il titolo originale della pellicola è Annem e racconta del particolare e difficile rapporto tra Nazli, interpretata dalla Gürel, e sua madre Ayse (Sumru Yavrucuk).

Nazli è una giovane donna molto ambiziosa che non sopporta la vita di paese in cui si è trovata a vivere. La ragazza non ha grande stima di sua madre, che ritiene una persona troppo umile e vuole allontanarsi da lei il prima possibile, cambiando totalmente vita. L’occasione le si presenta quando ottiene l’ammissione all’università. Quello che Nazli non riesce a vedere è che la sua mamma, per quanto modesta sia, desidera talmente tanto il meglio per sua figlia, da sacrificarsi completamente per lei e per il suo futuro. Nazli se ne renderà conto con il passare degli anni, quando per lei le cose non andranno come da sempre sperato e sarà costretta a tornare a casa. Sarà in quel momento che madre e figlia avranno modo di confrontarsi davvero e di capire quanto l’amore possa essere potente.

My Mother è l’ultimo appuntamento con i film turchi di Canale5?

My Mother potrebbe essere l’ultimo appuntamento, almeno per quest’anno con i film turchi in prima serata. Abbiamo visto come le storie d’amore made in Turchia ci abbiano fatto compagnia per tutta l’estate ma con il ritorno delle fiction, inedite o con una nuova stagione in arrivo, potrebbero lasciarci. Sarà sicuramente un addio temporaneo e siamo sicuri che presto le ritroveremo nel palinsesto di Canale5, che dalla prossima settimana si arricchirà con la terza stagione di Buongiorno, Mamma!

My Mother va in onda in prima serata su Canale5.