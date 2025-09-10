TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | My Mother: Ozge Gurel protagonista del Film TV in onda stasera, mercoledì 10 agosto 2025, su Canale5
Anticipazioni TV

My Mother: Ozge Gurel protagonista del Film TV in onda stasera, mercoledì 10 agosto 2025, su Canale5

Silvia Farris

Questa sera non perdete il film TV con protagonista Özge Gürel, in onda in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme la trama.

My Mother: Ozge Gurel protagonista del Film TV in onda stasera, mercoledì 10 agosto 2025, su Canale5

Gli appuntamenti con i film TV made in Turchia continuano. Questa sera, mercoledì 10 agosto 2025, su Canale5 arriverà o meglio tornerà My Mother, con protagonista l’amata Özge Gürel. Scopriamo insieme la trama di questa storia drammatica, che racconta il complesso rapporto tra madre e figlia.

My Mother: Özge Gürel torna stasera su Canale5

Ultimi strascichi di estate in questa seconda settimana di settembre 2025. Dalla prossima ricominceranno gli appuntamenti consueti con la fiction inedite di Canale5 e dovremo quindi salutare, per un po’, i film TV turchi che hanno arricchito il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione nei mesi caldi dell’anno.

Questa settimana potremmo comunque contare sulle intense storie che le pellicole turche, così come le dizi, raccontano. E a tenere alta la nostra concentrazione oggi ci penserà My Mother, film TV con protagonista Özge Gürel. Il titolo originale della pellicola è Annem e racconta del particolare e difficile rapporto tra Nazli, interpretata dalla Gürel, e sua madre Ayse (Sumru Yavrucuk).

Nazli è una giovane donna molto ambiziosa che non sopporta la vita di paese in cui si è trovata a vivere. La ragazza non ha grande stima di sua madre, che ritiene una persona troppo umile e vuole allontanarsi da lei il prima possibile, cambiando totalmente vita. L’occasione le si presenta quando ottiene l’ammissione all’università. Quello che Nazli non riesce a vedere è che la sua mamma, per quanto modesta sia, desidera talmente tanto il meglio per sua figlia, da sacrificarsi completamente per lei e per il suo futuro. Nazli se ne renderà conto con il passare degli anni, quando per lei le cose non andranno come da sempre sperato e sarà costretta a tornare a casa. Sarà in quel momento che madre e figlia avranno modo di confrontarsi davvero e di capire quanto l’amore possa essere potente.

My Mother è l’ultimo appuntamento con i film turchi di Canale5?

My Mother potrebbe essere l’ultimo appuntamento, almeno per quest’anno con i film turchi in prima serata. Abbiamo visto come le storie d’amore made in Turchia ci abbiano fatto compagnia per tutta l’estate ma con il ritorno delle fiction, inedite o con una nuova stagione in arrivo, potrebbero lasciarci. Sarà sicuramente un addio temporaneo e siamo sicuri che presto le ritroveremo nel palinsesto di Canale5, che dalla prossima settimana si arricchirà con la terza stagione di Buongiorno, Mamma!

My Mother va in onda in prima serata su Canale5.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Pamela Prati ricorda la vicenda Caltagirone: “La mia favola nera, ma Alfonso Signorini c’era”
news VIP Pamela Prati ricorda la vicenda Caltagirone: “La mia favola nera, ma Alfonso Signorini c’era”
Temptation Island, in attesa dello Speciale ecco tutto quello che sappiamo sulle Coppie
news VIP Temptation Island, in attesa dello Speciale ecco tutto quello che sappiamo sulle Coppie
Uomini e Donne, Veronica Burchielli si sposa: il video della proposta di matrimonio
news VIP Uomini e Donne, Veronica Burchielli si sposa: il video della proposta di matrimonio
Dentro la Notizia VS La Vita in Diretta: gli ascolti sono spietati, ecco chi ha vinto
news VIP Dentro la Notizia VS La Vita in Diretta: gli ascolti sono spietati, ecco chi ha vinto
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 settembre 2025
Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria
news VIP Alessandra Amoroso è diventata mamma: è nata Penelope Maria
Grande Fratello, Amanda Lecciso svela i reali motivi della rottura con Iago Garcia
news VIP Grande Fratello, Amanda Lecciso svela i reali motivi della rottura con Iago Garcia
Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family
news VIP Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di Io Canto Family
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV