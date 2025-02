My Home My Destiny: Chi è Gulcan Arslan? Tutto su Nesrin della Soap Turca

Anticipazioni TV

Gulcan Arslan è l'attrice che in My Home My Destiny presta il volto a Nesrin. Ecco che cosa sappiamo su di lei!

I fan di My Home My Destiny forse non provano molta simpatia per Nesrin, la sorella maggiore di Zeynep che sta tramando nell'ombra per distruggerle la vita. Ma che cosa sappiamo di Gulcan Arslan, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

My Home My Destiny: Età, Origini, Studi di Gulcan Arsaln

Gulcan Arslan è nata a Karasu, in provincia di Sakarya, in Turchia, il 1° maggio del 1986; quindi è del segno del Toro ed ha 38 anni, ma tra qualche mese ne compirà 39. Nella sua famiglia d'origine, è la seconda di tre figli. Ha studiato Teatro presso il Centro Culturale Sadri Alisik; infatti, il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di affermarsi come un'attrice professionista.

La carriera di Gulcan Arslan

La Arslan ha debuttato sul piccolo schermo nel 2007, facendo la sua prima apparizione nella serie TV Sardunya Sokak nei panni di Canan. Nel 2008 ha recitato nelle serie Hepimiz Birimiz Icin, Sinif e Gurbet Kuslari. Nel 2009 è apparsa in Kafkas e in Kahramanlar, altre due serie televisive. Nel 2011, invece, ha esordito sul grande schermo con il ruolo di Entel nel film Entelkoy Efekoy'e Karsi; nello stesso anno ha recitato anche nella serie Her Seye Ragmen e in Bir Cocuk Sevdim. Tra il 2013 ed il 2014 ha lavorato in altre serie TV: Nizama Adanmis Ruhlar, Arka Sokaklr, Gunahkar. Nel 2015 è diventata Fahriye Sultan nella serie Il secolo magnifico: Kosem, e nel 2017 Beril Karali in Olene Kadar. Nel 2019 ha lavorato in Zengin ve Yoksul, però il vero e proprio successo è arrivato l'anno successivo, nel 2021, quando ha ottenuto la parte di Nesrin/Gulbin in My Home My Destiny. Sempre nel 2021 ha recitato anche in Barbarosalr: Akdeniz'in Kilici, mentre nel 2024 è entrata nel cast della serie Netflix Kimler Geldi, Kimler Gecti.

Gulcan Arsaln: Vita Privata dell'attore di My Home My Destiny

Il suo profilo Instagram ufficiale è @gulcanarslann, e al momento conta ben 214.000 follower. Da post che pubblica si evince che è tanto appassionata di recitazione quanto di moda. Infatti, lei ed i suoi look stravaganti e colorati sono i protagonisti assoluti di tutte le foto che posta con grande frequenza. Fisico statuario adornato da qualche tatuaggio in bella vista, come il serpente sul ventre, e capelli ossigenati cortissimi la rendono una bellezza particolare e magnetica. Non essendoci traccia di un partner, non sappiamo se sia single oppure se sia semplicemente molto riservata.

