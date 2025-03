My Home My Destiny: Chi è Elif Sonmez? Tutto su Cemile della Soap Turca

Anticipazioni TV

Elif Sonmez è l'attrice che in My Home My Destiny presta il volto a Cemile. Ecco che cosa sappiamo su di lei!

I fan di My Home My Destiny sono affezionatissimi a Cemile, la tenera ma caparbia sorella minore dei defunti Mujgan e Mehdi. Ma che cosa sappiamo di Elif Sonmez, l'attrice che la interpreta nella soap opera turca? Vediamo insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

My Home My Destiny: Età, Origini, Studi di

Elif Sonmez è nata ad Istabul, in Turchia, il 20 novembre del 1978; quindi, è del segno dello Scorpione ed ha 46 anni, anche se quest'anno ne compirà 47. Ha studiato e si è diplomata presso il liceo classico italiano della sua città natale; poi, dal 1999 al 2004 si è formata presso il Dipartimento di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove si è anche laureata.

La carriera di Elif Sonmez

Una volta laureatasi, ha dato ufficialmente avvio alla sua carriera da attrice. Nel 2005, infatti, è stata scelta per interpretare il suo primo ruolo in una serie TV, ossia quello di Berrin in Yagmur Zamani. Dal 2007 al 2009, invece, è stata Melek Dogan nella serie Asi. Nel 2009 c'è stato il debutto sul grande schermo, diventando Tugce in un film, Sonsuz. L’anno successivo, nel 2010, ha preso parte al cast di un'altra pellicola, Gise Memuru. Nel 2011 si è calata nei panni di Sevda nella serie Reis, nel 2012 è stata Defne nella serie Koyu Kirmizi, e nello stesso anno è stata Gulden nella serie Son. Dal 2012 al 2015 è stata scritturata per interpretare Ilknur Kara nella serie Karadayi. Nel 2017 ha ottenuto la parte di Meral nella serie Dayan Yuregim e poi quella di Jale nella serie Siyah Inci. Il successo, però, è arrivato soltanto nel 2019, quando è stata scelta per prestare il volto a Cemile Karaca nella serie My Home My Destiny. Il suo ultimo lavoro, ad oggi, risale al 2022, quando è entrata a far parte del cast della serie Aziz, doove interpreta Maksude Payidar.

Elif Sonmez: Vita Privata dell'attrice di My Home My Destiny

Il suo profilo Instagram ufficiale è @elifsonmez, e al momento conta quasi 64.000 follower. Qui, tuttavia, non è molto attiva: il suo ultimo post risale al 2022. In più, gli scatti pubblicati riguardano principalmente il suo lavoro. In merito alla sua vita priva, sappiamo che nel 2016 è convolata a nozze con il suo fidanzato, Burak Gurmeric, il quale è un direttore creativo. Ad oggi non dovrebbero avere figli.

