Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo: chi resisterà alle tentazioni nella quarta puntata in onda stasera su Sky e NOW?

Anticipazioni TV

La quarta puntata di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo ci aspetta stasera, 19 giugno 2025, su Sky e in Streaming su NOW. Ma cosa succederà nel nuovo episodio del programma - esperimento sociale condotto da Fabio Caressa? Scopriamolo.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ci aspetta stasera, giovedì 19 giugno 2025, su Sky Uno alle ore 21.15, in simulcast su TV8 alle ore 21.30 e in streaming su NOW. Il trekking nella calda e umida giungla malese continua e nuove tentazioni attendono i viaggiatori, che dovrà cercare di non cedere più davanti agli “aiuti costosi” che nelle scorse puntate li ha portati a decurtare il montepremi inziale di 300.000 euro, facendolo arrivare a 245.350 euro. Nella quinta puntata di oggi, la Compagnia delle Tentazioni si troverà davanti a nuove sfide e nuovi ostacoli e ci sarà una grande novità: i concorrenti avranno modo di rimpinguare le casse con una prova di precisione. Scopriamo insieme tutto quello che ci aspetta in questa nuova tappa dello strategy game condotto da Fabio Caressa.

Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo: ecco cosa è successo nella puntata precedente

Prima di raccontarvi cosa è previsto nella quinta puntata di Money Road, rivediamo insieme cosa è successo nella quarta puntata del programma, una delle più difficili per la Compagnia delle Tentazioni. I concorrenti si sono trovati ad affrontare un percorso pieno di fango e sono stati in molti a cedere o a essere sul punto di cedere davanti alla vasta distesa di fanghiglia, che li ha tenuti in una morsa difficile da superare e che li ha fatti arrivare sporchi e appesantiti al traguardo. La Compagnia ha salutato Sandro, che dopo le 48 ore passate insieme a loro non è riuscito a convincere quasi nessuno a farlo rimanere nel gruppo.

Nella puntata sono arrivate però anche belle sorprese, sempre in veste di tentazioni. Giorgio Locatelli ha convinto tutto il gruppo a mangiare le sue tagliatelle al ragù mentre Yaser ha avuto l’opportunità di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, costata però ben 5000 euro. Non sono mancate bugie, scelte personali e particolarmente pesanti per il gruppo, che ha dimostrato momenti di unità, intervallati da momenti di “si salvi chi può”.

Benedetta ha invece avuto la possibilità di scegliere se lasciare il programma e portarsi a casa una cifra (pattuita con la redazione) oppure continuare il viaggio insieme ai suoi compagni. La sua decisione la scopriremo nella puntata di oggi.

Money Road – Ogni Tentazione ha un prezzo, Anticipazioni della puntata in onda oggi 19 giugno 2025

Il trekking nella giungla malese continua e nessuno ancora sa che il montepremi iniziale di 300.000 euro, messo in palio da Money Road, è stato pesantemente decurtato e ammonta ora a 245.350. Tra prelievi al bancomat e tentazioni accolte (e a volte non rivelate), la Compagnia ha speso ben 54.650 euro in tre puntate. Nella nuova tappa che andrà in onda oggi, Benedetta dovrà decidere se accettare il check out ticket e lasciare la Compagnia dopo aver chiesto una cifra specifica al programma e aver valutato l’eventuale controproposta della produzione.

Il gruppo potrà anche rimpinguare le casse con una prova speciale. Fabio Caressa darà loro l’opportunità di rimettere 5000 euro nel montepremi ma dovranno riuscire a dividere una torta di 162 grammi in 12 parti uguali con una tolleranza di soli 10 grammi in totale. Nel corso della puntata i viaggiatori saranno sottoposti a nuove tentazioni e una di queste sarà una trattoria italiana in mezzo alla giungla, con tanto di tavoli apparecchiati, tovaglie e menù tricolore che potrebbe sfamare i concorrenti, nel cui kit di sopravvivenza ci sono solo riso e fagioli.

Chi cederà alle tentazioni e chi no? Chi riuscirà a far valere la tesi del gruppo per arrivare al montepremi finale e chi invece si lascerà ancora andare agli aiutini della giungla? Lo scopriremo stasera.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo va in onda ogni giovedi su Sky in simulcast su TV8 e in Streaming su NOW.