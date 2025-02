Miss Fallaci: stasera su Rai 1 la seconda puntata della serie biografica con Miriam Leone

Anticipazioni TV

Secondo appuntamento in prima serata su Rai 1 con la serie biografica con Miriam Leone, Miss Fallaci. La trama della seconda puntata.

Va in onda stasera 25 febbraio su Rai 1 alle 21.30 circa, la seconda puntata di Miss Fallaci, la miniserie biografica dedicata agli anni giovanili della giornalista fiorentina Oriana Fallaci, quando si fece largo in America riuscendo a intervistare i maggiori divi dell'epoca. La prima puntata ha vinto gli ascolti del martedì con 3.260.000 spettatori e uno share del 18,3%. Le critiche non sono state altrettanto benevole, anche perché la serie è stata mandata in onda in versione doppiata e questo ha creato ovviamente qualche straniamento, incluso il fatto che non si capisce perché "l'Oriana", che non parlava una parola di inglese, avesse bisogno di un interprete. Generalmente apprezzata è stata l'interpretazione di Miriam Leone, anche se alcuni l'hanno ritenuta una bellezza troppo classica e poco spigolosa per il ruolo e altri l'hanno trovata... troppo poco fiorentina. Vediamo adesso come prosegue la storia nella seconda puntata.

Miss Fallaci: la trama della seconda puntata

Nel primo episodio della puntata, dal titolo "La neve a Hollywood", Oriana Fallaci accetterà l’incarico di scrivere articoli per il produttore Albert Gordon (Ken Duken). La giornalista mette comunque subito le carte in tavola: in cambio avrà il libero accesso agli Studios e alle star gestite dallo stesso Gordon. Questa collaborazione le permette di entrare dietro le quinte di un mondo mitizzato ma in realtà meno affascinante e glamour di come viene presentato e le permetterà di scrivere i famosi ritratti di divi che andranno a comporre il libro "I sette peccati di Hollywood". Quando però Gordon cerca di sedurla, Oriana decide di tornare in Italia. Nel secondo episodio, "Il grande amante", la giornalista ritrova Alfredo Pieroni (Maurizio Lastrico) che diventa ben presto il suo primo grande amore. Quando Alfredo ritorna a Londra, Oriana rimane negli Stati Uniti con il cuore diviso: desidera raggiungerlo, ma deve prima completare un compito arduo, un’intervista con Frank Sinatra. Dopo un inizio turbolento, non solo riesce a portare a termine con successo il suo incarico ma riesce anche a ristabilire i legami con Jo. Ora, finalmente libera, Oriana è pronta a lasciarsi alle spalle l’America per volare verso Alfredo, ignara delle sorprese che il destino le riserva e del fatto che non è l’unica donna nella vita del giornalista.