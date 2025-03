Miss Fallaci: stasera su Rai 1 la quarta e ultima puntata

Anticipazioni TV

Termina stasera con la quarta puntata Miss Fallaci, la serie biografica con Miriam Leone. Vediamo cosa ci aspetta in questi episodi.

Si conclude stasera - 11 marzo 2025 - con la quarta e ultima puntata, Miss Fallaci, la serie biografica con Miriam Leone, dedicata alla giornalista e scrittrice fiorentina Oriana Fallaci, sui primi anni della sua carriera e la parentesi hollywoodiana. In prima visione alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, giunge al termine, con gli episodi "Una ragazza non piange" e "Oriana", una fiction basata sui libri e sulle lettere di Fallaci, accolta dalla critica in modo non unanime. La terza puntata ha fatto registrare una flessione negli ascolti, è stata vista da 2.395.000 spettatori, per il 13.3 di share. Vediamo come si concluderàà la serie, di cui ancora non si sa se ci sarà una seconda stagione.

Miss Fallaci: La trama della quarta e ultima puntata

Oriana si ritrova nella clinica psichiatrica del dottor Vigna, che la sprona a parlare di sé. Riaffiorano i ricordi del periodo della sua adolescenza, durante la guerra, quando aiutava i partigiani e viveva la sua prima infatuazione per un soldato americano. Oriana vorrebbe lasciare la clinica, ma secondo il dottore non è il momento. Quando riesce a farsi dimettere e torna a casa, non sembra più la stessa. Anche il suo rientro a “L’Europeo” è complicato. Messa alla prova e osteggiata, la giornalista riesce a ottenere un’intervista con Yves Saint-Laurent ma il direttore, che è adesso Carlo Morganti (Leonardo Lidi), con cui non ha mai avuto un buon rapporto, scopre della clinica e la licenzia. Oriana non si dà per vinta: dopo un ultimo incontro con Alfredo (Maurizio Lastrico), capisce che non le serve nessuno se non se stessa e la sua voce. Il suo obiettivo successivo sarà raccontare le donne, un reportage sulla condizione del “sesso inutile” nel mondo.

Miss Fallaci è una serie di Luca Ribuoli, Giacomo Martelli, Alessandra Gonnella. Con: Miriam Leone, Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella, Leonardo Lidi, Debi Mazar.