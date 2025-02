Mina Settembre: stasera su Rai 1 l'ultima puntata della terza stagione, con la decisione di Viola e la scelta di Fiore

Anticipazioni TV

Si chiude questa sera, su Rai 1, la terza stagione di Mina Settembre, la serie di successo con protagonista Serena Rossi. In prima serata su Rai 1 arriva il season final, con sorprese, imprevisti e triangoli amorosi. Ecco le anticipazioni dell'ultima puntata

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda l'ultima puntata di Mina Settembre, la serie con Serena Rossi nata da un'idea di Maurizio De Giovanni. Diretta da Tiziana Aristarco e arrivata alla terza stagione, è prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.

Accanto a Serena Rossi quest'anno recitano vecchie guardie come Giuseppe Zeno, Marisa Laurito, Christiane Filangieri, Nando Paone e Ludovica Nasti. Le nuove entrate sono invece Chiara Russo, Erasmo Genzini e Leandro Ianniello.

Mina Settembre 3: dove eravamo rimasti?

Fiore si è resa conto che il lavoro all'università che le ha trovato Andrea proprio non fa per lei, e l’essersi interessata a un operaio che voleva diventare scrittore le ha ridato grande entusiasmo per il suo ex impiego di assistente sociale. Insieme a Domenico la ragazza si è occupata anche di una donna malata di Alzheimer e contemporaneamente ha chiesto a Mina se può tornare al consultorio. Naturalmente Andrea non è rimasto contento, ma ha dichiarato ugualmente il proprio amore a Fiore. I due, però, hanno cominciato subito a bisticciare e, quando Fiore è andata a vedere la nuova palestra di Jonathan, lui le ha detto che è pazzo di lei e i due si sono abbandonati alla passione. Nel frattempo a casa di Mina le cose non sono andate affatto bene. Viola ha raccontato a Mina tutta la verità sulla sua vera madre, che intende continuare a vedere. Per Mina la confessione della figlia adottiva è stata un colpo al cuore e l'assistente sociale ha sofferto moltissimo e ha litigato con Domenico. Convinta che la ragazzina debba essere protetta da una donna che non ha ancora detto al marito di aver trovato la bambina che 16 anni prima non ha voluto tenere, Mina ha affrontato Viola, e quando le ha detto di aver sospeso le pratiche di adozione, Viola è scappa di casa. Irene e il compagno hanno deciso di non vivere più insieme, mentre zia Rosa ha continuato imperterrita a non rispondere alle telefonate di Armando.

Mina Settembre 3: Anticipazioni della sesta e ultima puntata

L'ultima puntata di Mina Settembre 3 si divide in due episodi: La scemità degli uomini e La profezia del Ciuccio.

Senza svelare troppo per non rovinare la sorpresa, ci limiteremo a dire che l'evento più atteso del finale di stagione è l'annunciato matrimonio fra Mina e Domenico, a cui zia Rosa tiene tantissimo. Questa sera scopriremo se Fiore, divisa fra Andrea e Jonathan, sceglierà il suo ex amore o il personal trainer. Anche Viola si troverà a fare una scelta, o meglio un annuncio. Capiremo quindi se andrà a vivere con la sua madre naturale o con i genitori adottivi Mina e Domenico. Mina si troverà ad affrontare un caso molto delicato: quello di Eddie, che, per superare le delusioni e far fronte a una vita complicata, ha sviluppato una dipendenza dall'alcool. Nell'ultima puntata della terza stagione di Mina Settembre faremo infine la conoscenza della migliore amica di Viola dei tempi della casa famiglia, una ragazza che viene sfruttata dal fidanzato.

Non perdete questa sera la sesta e ultima puntata della terza stagione di Mina Settembre. L'appuntamento è su Rai 1 in prima serata.