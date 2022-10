Mina Settembre: Anticipazioni della Terza Puntata, ovvero Mina e Claudio si lasceranno?

Anticipazioni TV

Questa sera, su Rai 1 alle 21.15 torna Mina Settembre, con due episodi ricchi di sorprese e di battiti di cuore. Vi sveliamo cosa accadrà nella Terza Puntata della fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti.

La domenica sera non è più un momento malinconico in cui si pensa alle incombenze della settimana che arriva, e questo perché c'è una donna con il cappotto rosso che dal piccolo schermo ci mette allegria. È Mina Settembre, protagonista dell'omonima fiction con Serena Rossi in onda in Prima Serata su Rai 1. Visto lo strepitoso successo della prima stagione, non si poteva non fare la seconda, e siccome squadra che vince non si cambia, accanto ai protagonisti troviamo di nuovo la regista Tiziana Aristarco. La cornice è sempre Napoli, tanto quella borghese quanto quella più popolare del Rione Sanità. L'appuntamento con la Terza Puntata è alle 21.15.

Mina Settembre: dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Mina Settembre Mina e Claudio si sono amati teneramente nonostante le invasioni di Zia Rosa, che ha notato che da casa è sparito un foulard di sua sorella Olga. Nel frattempo Irene si è ritrovata a vivere da sola, visto che il marito e il figlio se ne sono andati perché arrabbiati con lei per il suo amore di gioventù con il padre di Mina. Domenico, invece, ha capito di avere un debole per la psicologa Giulia, la stessa che ha in cura Mina. Anche lei sembra interessata, e Mina non sospetta nulla. L'assistente sociale ha finalmente perdonato Irene facendo la gioia di Titti, che ha cominciato a sperimentare soltanto i contro della gravidanza. E a proposito di gravidanze, Claudio ha chiesto a Mina di dargli un figlio. Mina si è sentita smarrita, un po’ perché non ha mai avuto un grande istinto materno e un po’ perché forse non si sente pronta a formare una famiglia con il marito, che per renderla felice ha rimesso a nuovo la barca del defunto signor Settembre. Passando al lavoro, Mina ha prima aiutato un gruppo di anziane sorelle (le signorine Esposito), che per Claudio sono state come delle zie, a sventare una truffa. Dopodiché la donna ha scoperto che tre operaie di una fabbrica tessile che non esiste più hanno cominciato a lavorare per conto loro vendendo illegalmente camicie. A fine puntata, mentre Rosa, Mina e Claudio erano al ristorante, a casa di Olga è entrata furtivamente Nunzia.

Mina Settembre: Anticipazioni della Terza Puntata

La Terza Puntata di Mina Settembre è composta dagli episodi Cosa resta di noi e Sorprese.

Cosa resta di noi

Mina torna a Procida, nel bed&breakfast dove ha soggiornato insieme a Gianluca dopo la scoperta della relazione fra suo padre e Irene da cui è nato proprio Gianluca. La ragione della gita è l'arrivo di uno strano ospite. Mentre indaga, Mina comincia ad avere sempre più dubbi sul fatto di diventare madre, mentre Claudio la incalza. Nel frattempo il Generale sostiene di aver visto Olga a Napoli.

Sorprese

La proposta di Claudio di partire per una vacanza in barca a vela non rallegra più di tanto Mina, che però è consapevole che quel viaggio potrebbe essere l'ultima chance per far funzionare il loro rapporto. Per non pensare, l’assistente sociale si lancia in un nuovo caso. Aiutata da Domenico, Mina cerca di dare una mano al suo protetto, Vincenzino. Nel frattempo comincia a provare di nuovo una grande attrazione per il ginecologo.

Non perdete la Terza Puntata di Mina Settembre, in onda Stasera alle 21.15 su Rai 1. Accanto a Serena Rossi ci saranno Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino, Marisa Laurito, Antonia Liskova, Nando Paone.