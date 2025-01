Mina Settembre 3: stasera su Rai 1 torna l'assistente sociale interpretata da Serena Rossi con nuovi casi da risolvere

Anticipazioni TV

La terza stagione di Mina Settembre prosegue con la Seconda Puntata, in onda stasera su Rai 1. Rivedremo Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Marisa Laurito e Ludovica Nasti, naturalmente in prima serata.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi e Giuseppe Zeno ambientata a Napoli e diretta da Tiziana Aristarco. Nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, che ha inventato il personaggio dell'assistente sociale innamorata del ginecologo Domenico, Mina Settembre è arrivata alla terza stagione, che è cominciata davvero alla grande. La prima puntata ha registrato infatti ascolti da record, con uno share del 25,9% e 4.659.000 spettatori.

Nei nuovi episodi di Mina Settembre ritroviamo alcuni dei personaggi che ci hanno tenuto compagnia per due stagioni, a cominciare dalle amiche del cuore di Mina (Titti e Irene) e dal fidato Rudy, portiere dello stabile dove Mina ha l'ufficio. Torna anche Zia Rosa, che ha il volto di Marisa Laurito. Appaiono invece per la prima volta l'assistente sociale Fiore, che aiuterà Mina nel suo lavoro, e un ex ragazzaccio di nome Jonathan Ammaturo. Li interpretano rispettivamente Chiara Russo ed Erasmo Genzini. Mina Settembre è una coproduzione Rai Fiction - Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Mina Settembre 3: Dove eravamo rimasti?

Nella prima puntata della terza stagione di Mina Settembre, Mina e Domenico si sono sposati e Domenico ha annunciato che non dovrà più vivere a Barcellona ma potrà tornare a Napoli. Ad allietare la vita dell'assistente sociale è la premurosa Zia Rosa. Poi c’è Viola, che Mina e Domenico vogliono adottare. Nella puntata abbiamo fatto la conoscenza della giovane assistente sociale Fiore, che si è trasferita a Napoli per riconquistare il suo ex (Andrea). La ragazza ha aiutato Mina in un paio di situazioni, ad esempio quando Kevin Ammaturo, che Mina ha preso da tempo sotto la sua ala protettrice, è stato costretto dai genitori a spacciare. Mina li ha fatti arrestare, affidando Kevin al fratello Jonathan, che ha messo gli occhi su Fiore. Mina e Fiore si sono anche occupate di una ragazza intenzionata a suicidarsi.

Mina Settembre: Anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata di Mina Settembre si divide in due episodi: Figli e Malafemmina

Figli

Mina e Domenico incontrano l'assistente sociale che si deve occupare dell'adozione di Viola. L'uomo è molto esigente e pignolo, e invita Domenico a passare più tempo con la ragazza. Determinato ad avvicinarsi di più a Viola, il ginecologo organizza una giornata speciale da trascorrere con la futura figlia adottiva. Nel frattempo Fiore tormenta Mina con le sue vicende sentimentali.

Malafemmina

Mina e Domenico devono dare una notizia importante a Viola, ma esitano, temendo di turbarla. La ragazza però capisce che c'è qualcosa di strano nel loro comportamento e la cosa aumenta il suo disagio. Fiore, invece, si trova fra due fuochi: Jonathan Ammaturo continua a ronzarle intorno, mentre la costringe a faticosi allenamenti. Andrea, invece, dopo averla vista con Jonathan si incupisce non poco, ma poi le manda un messaggio in cui le dice di essere felice per lei. Andando al cimitero, Mina e Rosaria notano che la tomba della madre di Rosaria viene vandalizzata da una donna in evidente stato di alterazione. Chi sarà? E perché è tanto arrabbiata?

Non perdete questa sera la Seconda Puntata di Mina Settembre, in prima serata su Rai 1.