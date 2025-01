Mina Settembre 3: stasera su Rai 1 la Terza Puntata, con una sorpresa in arrivo!

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna Mina Settembre, la serie con protagonista Serena Rossi che racconta di un'assistente sociale di Napoli. Ecco le anticipazioni della Terza Puntata, suddivisa in 2 episodi.

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, ritroviamo Mina Settembre, l'assistente sociale dal cappottino rosso protagonista dell'omonima serie tv, arrivata quest'anno alla terza stagione. Siamo alla terza puntata e, dopo le sorprese del terzo e del quarto episodio, siamo pronti a stupirci ancora e soprattutto a scoprire cosa succederà fra Jonathan e Fiore e se Mina e Domenico si accorgeranno che Viola nasconde un segreto.

Diretta da Tiziana Aristarco e prodotta da Fulvio e Paola Lucisano, Mina Settembre 3 vede protagonista Serena Rossi , affiancata da Giuseppe Zeno, Marisa Laurito, Nando Paone, Chiara Russo, Ludovica Nasti, Erasmo Genzini, Christiane Filangieri, Valentina D'Agostino e Rosalia Porcaro. Il personaggio principale nasce dalla fantasia di Maurizio De Giovanni, che lo ha reso protagonista di alcuni romanzi.

La terza stagione di Mina Settembre ha due nuovi personaggi, che già si sono fatti amare dai telespettatori: la giovane assistente sociale Flora, che si rivela un'ottima aiutante per Mina, e Jonathan Ammaturo, il fratello maggiore di un ragazzo che Mina ha aiutato fin da quando era piccolo.

Mina Settembre 3: Dove eravamo rimasti?

A casa di Mina e Domenico si è presentato un assistente sociale che doveva capire se la coppia fosse adatta a crescere Viola. L’uomo ha detto a Domenico che doveva trascorrere più tempo con la ragazza e Domenico è andato a prendere Viola a scuola e l'ha portata a fare un giro per Napoli. Nel frattempo il preside della scuola di Viola ha chiamato Mina perché era preoccupato per il bidello, che aveva preso un congedo che sembrava troppo lungo. Abbiamo scoperto che lo aveva fatto per occuparsi del figlio, che non riusciva più a uscire di casa. Mina e Fiore lo hanno scoperto e hanno aiutato il ragazzo chiedendo ai suoi genitori di essere comprensivi. Nel frattempo Fiore ha cominciato ad allenarsi con Jonathan, che è visibilmente invaghito di lei. Mentre correvano sul Lungomare, i due hanno incontrato Andrea, che è l'ex di Fiore e che un po’ si è ingelosito. Mina ha scoperto di essere incinta, ma lei e Domenico non hanno dato subito la notizia a Viola, che si è sentita in difficoltà e ha avuto paura di perderli, così ha scritto alla sua vera mamma che troverà del tempo per fare da babysitter alle sue figlie. Mina ha risolto il caso di una donna che vandalizzava la tomba della madre di Rosaria per un torto involontario subito in gioventù. Per fortuna tutto si è concluso per il meglio.

Mina Settembre 3: Anticipazioni della terza puntata

La terza puntata di Mina Settembre si divide in 2 episodi: L'odio e La corda si spezza.

L'odio

Nel primo episodio della terza puntata di Mina Settembre, assistiamo al ritorno a Napoli di Titti. L'amica di Mina, che vive a Londra insieme a Giordano, è diventata mamma e ha un blog intitolato Mamma Esaurita, deve risolvere una questione piuttosto fastidiosa, per la quale chiede aiuto a Irene in quanto avvocato. Titti ha infatti un hater, che le scrive cose orribili. Il problema è che questo hater è minorenne, e quindi Mina invita le amiche ad avere cautela dicendo loro che i minori vanno aiutati e non denunciati.

La corda si spezza

Mentre zia Rosa è impegnata con i preparativi per il matrimonio in grande stile della nipote, Viola continua a tenere i contatti con la sua vera madre, mentendo a Mina e a Domenico. Nel frattempo, Mina e Fiore cercano di risolvere un nuovo caso. Jeanette, che è una ragazza del Mali, chiede aiuto alle due assistenti sociali perché la convivenza con gli altri inquilini delle case popolari in cui vive sta diventando sempre più difficile.

Questa sera non perdete la Terza Puntata di Mina Settembre: in prima serata su Rai 1!