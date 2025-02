Mina Settembre 3: stasera su Rai 1 la quarta puntata della serie con Serena Rossi

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, arriva la quarta puntata della terza stagione di Mina Settembre, la serie tv con protagonista un'assistente sociale interpretata da Serena Rossi. Ecco le anticipazioni del settimo e dell'ottavo episodio, insieme al riassunto della puntata precedente.

Stasera, su Rai 1 in prima serata, andrà in onda la quarta puntata della terza stagione di Mina Settembre, la serie tv con Serena Rossi e Giuseppe Zeno tanto amata dal pubblico a casa, che la segue numeroso con grande entusiasmo. Nata da un'idea di Maurizio De Giovanni, che ha inventato il personaggio e lo ha reso protagonista di un ciclo di romanzi, Mina Settembre porta la firma di Tiziana Aristarco e segue le vicissitudini professionali e personali di un'assistente sociale che vive e lavora a Napoli.

Nella terza stagione della serie recitano anche Marisa Laurito, Christiane Filangieri, Ludovica Nasti, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Rosalia Porcaro, Yari Gugliucci, Michele Rosiello, Chiara Russo, Erasmo Genzini, Leandro Ianniello e Lorenzo Lancellotti. A scrivere la sceneggiatura ci hanno invece pensato Fabrizio Cestaro e Fabrizia Midulla con Costanza Durante, Paolo Piccirillo, Simona Giordano, Gaia Rispoli.

Mina Settembre: Dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata Mina e Fiore si sono trovate di fronte a due realtà difficili. Prima di tutto, Titti si è rivolta all'amica del cuore perché un ragazzo che abita a Napoli la ricopre di insulti sul suo blog Mamma Esaurita. Aiutata da Fiore, Mina ha scoperto che il ragazzo ha avuto un padre violento, che è stato ucciso dalla madre per legittima difesa dopo che l'aveva aggredita. Grazie a un suggerimento di Domenico, tutto si è risolto per il meglio. L'altro caso riguardava una famiglia di immigrati perseguitata da una famiglia napoletana che credeva di meritare l'appartamento in cui gli immigrati abitavano e che gli era stato dato dal comune. Passando alla vita privata dei nostri personaggi, ricordiamo che zia Rosa è presissima dall'organizzazione del matrimonio di Mina e Domenico, mentre Viola continua a mentire ai genitori adottivi e ad andare a fare la babysitter delle bambine della sua vera madre. Ad aiutarla è l’amico del cuore Eddie, che le ha confessato il suo amore. Anche Viola ama Eddie e in due hanno fatto l’amore. Nel frattempo Fiore non riesce a dimenticare Andrea, che comunque è un po’ geloso di Jonathan. Fiore ha inoltre scoperto che Andrea non ha detto alla sua ragazza che un tempo lei era la sua compagna e non riesce a capire il perché. Fra Mina e Domenico le cose vanno a gonfie vele, complice il bambino che sta per arrivare

Mina Settembre 3: Anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Mina Settembre 3 si divide in due episodi: Il peso del sangue e Pastorale napoletana.

Il peso del sangue

Nell'episodio numero 7 della terza stagione di Mina Settembre, Mina si trova ad affrontare un caso molto delicato. Succede infatti che una casa-famiglia corra il rischio di chiudere i battenti e che due bambini che sono diventati inseparabili finiscano in strutture diverse. Mina cercherà di fare in modo che non succeda. La salvezza dei giovani amici sarebbe venire adottati da un operatore della casa-famiglia che ha a cuore la loro sorte, ma c'è un problema di non facile soluzione.

Pastorale napoletana

In Pastorale Napoletana Jonathan chiede aiuto a Mina perché sospetta che un ragazzo che allena abbia cominciato a doparsi. Il personal trainer è convinto che, proprio nella palestra in cui lavora, vengano spacciate sostanze dopanti. Per risolvere il caso, Mina chiederà aiuto a Irene, la sua amica avvocato, e a Fiore, che si ritroverà così a rivedere Jonathan.

Non perdete, questa sera in prima serata, rigorosamente su Rai 1, la quarta e penultima puntata della terza stagione di Mina Settembre.