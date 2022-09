Mina Settembre 2: Serena Rossi e il resto del cast presentano la seconda stagione della fiction, dal 2 ottobre su Rai 1

Anticipazioni TV

Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno e la regista Tiziana Aristarco hanno incontrato la stampa per parlare della seconda stagione di Mina Settembre, che prende spunto dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Questa volta saranno di scena soprattutto la solidarietà e le seconde possibilità.

Ormai manca pochissimo al ritorno di Mina Settembre in tv. L'assistente sociale nata dalla fantasia di Maurizio De Giovanni e con il volto di Serena Rossi sarà sui nostri piccoli schermi a partire da domenica 2 ottobre. Le puntate saranno 6, ciascuna di 2 episodi, e andranno in onda in prima serata su Rai 1.

Accanto a Mina, ci saranno, in Mina Settembre 2 i due corteggiatori dell'assistente sociale dal cappotto rosso: Mimmo (Giuseppe Zeno) e Claudio (Giorgio Pasotti), il primo ginecologo e il secondo avvocato ed ex marito di Mina. Sua madre Olga (Marina Confalone) apparirà poco e a rubarle la scena sarà sua sorella Rosa (Marisa Laurito). Torneranno le amiche Titti (Valentina D'Agostino) e Irene (Christiane Filangieri) e il portiere galante Rudi Trapanese (Nando Paone). Come ogni seconda stagione che si rispetti, Mina Settembre 2 si arricchirà di nuovi personaggi e affronterà temi nuovi molto legati all'attualità. E l’amore? L'amore non mancherà, anche se non sappiamo chi Mina sceglierà fra Mimmo e Claudio e nemmeno se riuscirà a decidere.

La seconda stagione di Mina Settembre è stata presentata oggi alla stampa. Tutta la squadra della fiction era felicissima di incontrare i giornalisti finalmente in presenza nonché gli altri componenti della squadra di cui hanno fatto parte. Molto soddisfatta anche Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction che ha preso per prima la parola.

Mina Settembre è un dramedy che ci voleva nel nostro palinsesto" - ha detto - "e che oltretutto ha avuto grandissimo successo fin dalla prima puntata. Sono contenta di avere un cast molto femminile e un titolo molto femminile, ma un femminile nuovo, vero, reale, concreto, e Mina Settembre lo rappresenta. Lo rappresenta attraverso le altre donne, che sono i personaggi di Marina Confalone e della new entry Marisa Laurito, oltre alle amiche di Mina e ad altri volti nuovi. Ma non dimentichiamo che accanto al femminile c'è il maschile, che per le prossime sei puntate sarà molto conteso. La seconda stagione sarà un grande viaggio di scoperta anche del mondo del Sud, nella grande Napoli, perché un'altra fondamentale protagonista della fiction è Napoli con le sue mille storie e nei suoi aspetti più belli, che non significano però soltanto folclore.

A dirigere la seconda stagione di Mina Settembre è la stessa regista a cui dobbiamo la prima: Tiziana Aristarco, che ci ha tenuto a sottolineare che la parola chiave della fiction questa volta è solidarietà:

Come regista e come donna penso che, in questo momento storico di cupezza e di grandi insicurezze, Mina, come tutti gli operatori che lavorano nel sociale, ci porti una ventata di positività che si riassume in una parola: solidarietà, che poi è la capacità che questa assistente sociale ha di capire, di ascoltare e aiutare le persone con i mezzi che ha e a volte facendo cose non esattamente corrette da un punto di vista deontologico. Per questo abbiamo scelto di raccontare nella seconda stagione storie che fossero ancora più forti, ancora più credibili e in cui fosse possibile identificarsi. Abbiamo affrontato per esempio il tema degli adolescenti, che è molto sentito in questo periodo post lockdown, e il tema della diversità. Il mio scopo come regista è sempre stato portare sullo schermo la credibilità. Anche in questa fiction mi sembrava fondamentale. Ci abbiamo provato tutti, ci abbiamo creduto e secondo me ci siamo riusciti.

Serena Rossi

Al centro del tavolo dei talent di Mina Settembre 2 c'era Serena Rossi, che non perde mai né il sorriso né la gioia che prova nel fare il mestiere di attrice. Le domande dei giornalisti sono state quasi tutte per lei, che ha detto:

Questa tipa col cappottino rosso mi piace, mi è sempre piaciuta molto, le ho voluto molto bene e le voglio molto bene, perché è una brava persona, perché rappresenta quella Napoli che a me piace e che storicamente è abituata all'accoglienza: Se penso a tutte le dominazioni che si sono succedute a Napoli… C'è stato chiunque a Napoli e quindi il diverso non esiste, e in un'epoca in cui forse il diverso ci spaventa, una serie con una protagonista che il diverso lo accoglie e non lo considera ultimo, ma la sua priorità di vita, trasmette secondo me un bellissimo messaggio di cui il pubblico aveva inconsciamente bisogno. Per questo la fiction è stata molto amata: perché era molto rassicurante. Il pensiero che nella vita vera ci fossero persone come Mina Settembre è stato una coccola sul cuore per tanti individui.

Serena Rossi ha messo grande impegno nell'interpretare Mina Settembre, e il personaggio, o meglio la fiction, l'ha ripagata con grandi soddisfazioni:

Mina mi ha dato innanzitutto la consacrazione su Rai 1. La mia prima protagonista in una serie lunga dopo Mia Martini è stata Mina Settembre. Paola Lucisano mi ha chiamato una settimana dopo la messa in onda di Mia Martini. Mi ha detto: 'Vieni qua che ti devo parlare'. E così mi ha fatto entrare nelle case della gente con un personaggio molto positivo e mi ha portato anche moltissimo amore da parte della mia città, perché, quando giro per Napoli vestita così, è come se avessi un proiettore puntato addosso. Mina Settembre, secondo me, ha tutti gli ingredienti giusti per entrare nel cuore delle persone: innanzitutto una verità, personaggi diversi fra loro in cui ci si può rispecchiare, una Napoli meravigliosa, tanta empatia, tanti sentimenti e tanta fiducia nel prossimo.

Come per un regista il secondo film è molto più difficile del primo, specialmente se l'esordio è stato folgorante, così Serena Rossi ha capito che la nuova stagione di Mina Settembre avrebbe richiesto grande impegno e assoluta dedizione:

Tutti ormai sanno che io faccio i discorsi motivazionali alla troupe, e il discorso che ho fatto su Mina Settembre 2 è stato: 'Non ci rilassiamo. Anzi, è ancora più difficile quello che dobbiamo fare adesso, perché abbiamo conquistato l'affetto di tantissime persone che non meritano di essere deluse, e quindi dobbiamo essere ancora più bravi dello scorso anno.

Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti

Alla conferenza stampa di Mina Settembre 2 c'erano anche gli attori che interpretano i due pretendenti di Mina: Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Il primo ha dichiarato:

E’ una fiction piena di contenuti. Al di là del filone sentimentale e del triangolo amoroso, che poi è la cosa che incuriosisce di più il pubblico, credo che l'intento sia stato raccontare un tipo di interazione fra persone che non hanno paura di manifestarsi apertamente, di aprirsi e di far vedere cosa hanno veramente dentro. Il mio personaggio non ha timore a mettere da parte qualcosa di sé per darsi poi ad altri. Mimmo è nato e cresciuto all'interno del quartiere e quindi conosce tutti. Ne conosce i disagi, ne sa apprezzare i profumi. Qualunque vicolo di quel posto lui lo conosce bene. Lo troviamo in una nuova struttura. Pur di allontanarsi e non vedere colei che gli ha arrecato tante sofferenze amorose, decide di andar via e di lavorare nel privato. Chissà poi se questa sua volontà di cambiare sarà determinante. Mina e Giuseppe si incontreranno, faranno un corso di educazione sentimentale e sessuale in una scuola e potranno conoscersi ancora meglio ma da amici.

Giorgio Pasotti ha invece descritto il viaggio interiore che compie il suo personaggio, che sembra avere un arco narrativo interessante nella nuova stagione:

Il personaggio di Claudio ha sicuramente uno scarto rispetto alla prima stagione: è portatore di temi molto attuali come la seconda chance della vita di coppia. Credo che oggi sia un tema giusto, attualissimo. Oggi le coppie scoppiano, si lasciano per motivi futili. Spesso buttano via anni di rapporti in cui hanno costruito tante cose e si separano per ragioni banali. Claudio prende anche coscienza di sé. Se prima era proiettato verso la carriera, verso la professione, ma ecco che in questa stagione scopre, di fronte a qualcosa di fondamentale che avviene, quali siano le priorità della sua vita, così comincia a pensare alla famiglia, all'amore e anche a quei piccoli momenti che uno si deve ritagliare per dare sfogo agli hobby e alle passioni.

Pasotti si è sentito poi in dovere di ringraziare i suoi compagni di lavoro:

Questa è una serie che è piaciuta molto alla gente ma non è stata facilissima da girare, e non è stata facilissima in qualsiasi ramo di questo grande progetto, quindi dai piani alti agli ultimi degli ultimi. Sono stati mesi e mesi di riprese durante i quali è successo di tutto. Addirittura io ho scoperto il freddo a Napoli, e considerate che vengo da Bergamo. Ho girato in un clima artico nel bel mezzo di Napoli, e quindi desidero ringraziare proprio tutti, a cominciare da Tiziana che è stata una scoperta meravigliosa. La sua fermezza di idee ha fatto sì che io mi abbandonassi completamente fin dal primo giorno, e lei è riuscita a tirare fuori delle note che non pensavo di avere: note più femminili, più sensibili e più profonde. Infine ringrazio Serena, che non è solo una bravissima attrice e una grande professionista, ma è una persona che non solo ha le attenzioni tipiche di chi fa il tuo mestiere, ma anche gesti generosi che si sono un po’ persi. Per cui pensava, come una mamma o una sorella, alle mie esigenze primarie: per esempio del cibo.

Oltre a Maurisa Laurito, il cast della seconda stagione di Mina Settembre comprende altri volti nuovi, fra cui Antonia Liskova (nei panni di una psicologa), Yari Gugliucci (nel ruolo di un avvocato), e Ludovica Nasti, a cui è stata affidata una parte di cui al momento non si sa nulla. Appuntamento dunque il 2 ottobre, in prima serata di Rai1, con la prima puntata di Mina Settembre 2.