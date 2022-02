Michelle Impossible, per Michelle Hunziker gran finale con J-Ax, Massimo Ranieri e altri ospiti

Anticipazioni TV

Michelle Hunziker chiude stasera Michelle Impossibile su Canale 5, con molti ospiti e amici, tra i quali J-Ax, Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Anna Tatangelo.

Stasera su Canale 5, in prima serata, si conclude come previsto con la seconda puntata Michelle Impossible, lo scatenato one woman show di Michelle Hunziker, la cui prima puntata la settimana scorsa ha riscosso un notevole successo di pubblico e anche critica (senza contare il movimento social per il bacio tra Michelle e l'ex-marito Eros Ramazzotti!). Per il secondo e ultimo atto sono previsti altri ospiti e amici.

Michelle Impossible, gli ospiti della seconda serata dedicata a Michelle Hunziker

La seconda e ultima puntata dello show Michelle Impossible, nel quale Michelle Hunziker con ironia, affiancata dalle comiche Katia Follesa e Michela Giraud, ripercorre la propria carriera lunga 25 anni, comprenderà come nello scorso caso i contributi di tanti ospiti e amici, tra i quali: Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e il duo comico I Pali e Dispari (Angelo Pisani e Marco Silvestri).

Nello show prodotto da Mediaset e Ballandi ci sarà spazio anche per un'intervista alla mamma di Michelle, Ineke, intervistata da Silvia Toffanin, per approfondire una pagina dolorosa della vita familiare di Michelle Hunziker.

Da notare che J-Ax parteciperà esibendosi eccezionalmente con DJ Jad, per una breve reunion degli Articolo 31, mentre non mancherà ancora Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros, impegnata col "Roast Show" a giudicare le performance della mamma in modo ironico e "oggettivo"!