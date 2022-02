Michelle Impossible, c'è anche Eros nello show di Michelle Hunziker

Anticipazioni TV

Va in onda stasera su Canale 5 la prima delle due serate di Michelle Impossible, "one-woman-show" di Michelle Hunziker: tanti ospiti, tra cui Eros Ramazzotti, Maria De Filippi e sua figlia Aurora.

Va in onda oggi in prima serata su Canale 5 il primo dei due appuntamenti con Michelle Impossible, uno speciale "one woman show" del quale Michelle Hunziker è mattatrice e presentatrice. Quali ospiti ci attendono in questa prima puntata? Si fanno i nomi di Maria De Filippi ed Eros Ramazzotti...





Michelle Impossible, gli ospiti di Michelle Hunziker nella prima puntata

Nella prima puntata di Michelle Impossible, la scatenata Michelle Hunziker si racconterà, canterà e ballerà, ripercorrendo i suoi primi venticinque anni di carriera, accompagnata dall'orchestra del Maestro Vitaliano Chiaravalle, sostenuta dalle comiche presenze fisse di Katia Follesa e Michela Giraud. Sua figlia Aurora Ramazzotti sarà invece presente al termine di ogni serata, in qualità di "giudice" di tutto ciò che ha combinato la mamma nel corso dello spettacolo.

Tra gli ospiti della prima serata sono da segnalare Eros Ramazzotti, che tornerà con Michelle per la prima volta su un palco dopo 20 anni, per quello che viene definito un "duetto inedito". Non mancheranno allegria e complicità con amici di sempre, come Gerry Scotti, Maria De Filippi, Ilary Blasi, Noemi, Serena Autieri, il Mago Forest e la Gialappa's Band.

Michelle Impossible è una coproduzione Mediaset-Ballandi, per la regia di Luigi Antonini.