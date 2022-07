Mi chiamo Francesco Totti: stasera su Rai1 il docufilm sulla vita del Capitano della Roma

Anticipazioni TV

Con la regia di Alex Infascelli, è la voce di Francesco Totti a raccontare il documentario sulla sua stessa vita privata e professionale.

Va in onda questa sera 24 luglio su Rai 1 alle 21:25 in prima visione il film documentario Mi chiamo Francesco Totti, firmato da Alex Infascelli e tratto dal libro autobiografico Un Capitano, scritto da Francesco Totti insieme a Paolo Condò. Come ben tutti ci ricordiamo, il momento del tramonto calcistico del campione della A.S. Roma è avvenuto la sera del 27 maggio 2017. Al centro dello stadio Olimpico c’è lui, un uomo con il viso coperto dal cappuccio della felpa ed è solo. Ma qui, al centro del campo e sotto la curva Sud, quest’uomo ha rappresentato al meglio e per più di vent’anni la Roma. È il Capitano, Francesco Totti, che alla vigilia della festa d’addio, decide di raccontarsi a volto scoperto, in modo intimo e spontaneo. Inizia così il docufilm di Alex Infascelli che nel 2021 ha ottenuto il Nastro d’Argento per il Cinema del reale e il David di Donatello per il miglior documentario.

MI chiamo Francesco Totti: cosa racconta il documentario sul Capitano

Un giocatore dal talento straordinario, entrato nella storia del calcio, si rivela attraverso la propria voce raccontandole scelte personali, il rapporto con la sua città, i momenti della gloria e della sconfitta. Nel momento delicato in cui Totti lascia la carriera, si pone una serie di domande. È bello ascoltare il racconto dalla vera voce di Totti, come se lui fosse davanti alla moviola e decidesse di “mandare un po' n'attimo indietro" il film della sua vita.

Inizia così Mi chiamo Francesco Totti, un racconto di preziose immagini private e pubbliche che ripercorrono tutta la sua vita. L’infanzia, la famiglia, l’esordio a sedici anni in Serie A, le grandi imprese sportive: la vittoria del terzo scudetto della Roma nel 2001, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, il Mondiale 2006. La vita sentimentale, il suo primo incontro e poi matrimonio con Ilary Blasi, in questi giorni alle ribalte della cronaca per l’annuncio della separazione dopo vent'anni passati insieme e tre splendidi figli: Cristian, Chanel e Isabel. Si vedranno nelle immagini del superotto di famiglia Francesco bambino, incerto nel camminare, ad un anno e mezzo dare il suo primo calcio ad un pallone sulla spiaggia di Torvajanica.