Mermaid Magic: la nuova serie animata in CGI della Rainbow arriva su Rai Gulp dal 1° dicembre 2024

Anticipazioni TV

Dopo il successo globale su Netflix, le magiche sirene di Mertropia stanno arrivando su Rai Gulp e RaiPlay. Tutti pronti per scoprire lo scintillio della nuova serie animata in CGI della Rainbow?

Siete pronti a immergervi nel fantastico mondo delle sirene? Da domenica 1° dicembre 2024, su Rai Gulp e RaiPlay arriva Mermaid Magic. La nuova serie animata in CGI della Rainbow, che affronta temi importanti come la tutela degli oceani e la protezione dell’ambiente, sbarca in chiaro e ci fa compagnia per ben tre appuntamenti giornalieri.

Le avventure delle tre sirene magiche Merlinda, Sasha e Nerissa, andranno in onda tutti i giorni su Rai Gulp alle ore 7.40, alle ore 13.00 e alle ore 17.50. Ma c’è di più: dall’11 dicembre 2024 tutti gli episodi saranno disponibili in boxset su RaiPlay.

Mermaid Magic: dal 1° dicembre su Rai Gulp e RaiPlay

Se vi piace il potere Sirenix delle Winx allora non potete perdervi questa nuova serie animata della Rainbow, firmata Iginio Straffi. Mermaid Magic arriva finalmente in chiaro, su Rai Gulp e su RaiPlay, da domenica 1° dicembre 2024. La coraggiosa principessa sirena Merlinda, aiutata dalle sue alleate Sasha e Nerissa, dovrà affrontare sulla terra ferma il terribile pirata Barbarossa, deciso a prosciugare la magia degli oceani attraverso mostri marini generati dall’inquinamento provocato dagli umani. Le tre sirene magiche glielo impediranno a ogni costo. Proteggeranno l’ecosistema anche con gesti semplici, che faranno comunque la differenza.

Mermaid Magic, ideata e prodotta da Straffi, già padre delle Winx, si propone di sensibilizzare alla cura e alla tutela dell’ambiente anche i più piccoli. Con una storia fatta di magia e di amicizia e con una tecnica sempre più all’avanguardia – che permette immagini mozzafiato di altissima qualità – le tre sirenette ci porteranno a nuotare e a sognare con loro un mondo migliore.