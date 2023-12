Masterchef: tutte le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera

Anticipazioni TV

Pane e salame ma non solo, la terza serata della tredicesima edizione di Masterchef propone le prime sfide significative che coinvolgono la masterclass. Tutte le anticipazioni.

Non si scherza più, anche se è solo l'inizio del divertimento per noi spettatori. Un primo salto in cucina l'hanno fatto la scorsa settimana, i venti concorrenti della tredicesima edizione di Masterchef Italia, ma da questa sera, giovedì 28 dicembre alle 21.15 su su Sky e in streaming su NOW, si inizia davvero fare sul serio. Dopo l’esordio in leggerezza, quasi un battesimo, della scorsa settimana, i cuochi amatoriali ufficialmente in gara nella nuova stagione devono iniziare a dimostrare se e quanto valgono. Il loro percorso ha inizio veramente questa sera. Vorrete mica non esserci?

I venti concorrenti di Masterchef 13

Ma chi sono, coloro i quali si sfideranno a tenzone fra fornelli e ansia da prestazione? Eccoli. Sono Alberto, 33enne responsabile di una pescheria del padovano; Alice, grafica 27enne di Lodi che vive a Roma; Andrea, sommelier di 34 anni di origini cinesi che vive a Senigallia; Antonio, geometra palermitano di 28 anni trasferitosi a Monaco di Baviera; Anna, farmacista 62enne del cosentino; Beatrice, atleta di basket romana di 18 anni; Chù, nata 22 anni fa in Madagascar e ora a Parma; Deborah, 30enne team leader, del reatino; Eleonora, cameriera di 27 anni, che vive a Firenze; Filippo, architetto di 25 anni del padovano; Fiorenza, tecnico di radiologia di 31 anni della provincia di Napoli; Kassandra, origini spagnole e ora a Trento, 25 anni, barista; Lorenzo, marketing manager di 20 anni della provincia di Chieti; Marcus, 43enne svedese ora nel cuneese, casalingo; Michela, bolzanina di 44 anni, personal trainer; Niccolò, neolaureato in Medicina di Ravenna, 26 anni; Nicolò, nato a Napoli e cresciuto a Firenze, 19enne studente di Giurisprudenza a Roma; Sara, 24enne impiegata della provincia di Pavia; Settimino, pizzicagnolo di 61 anni del barese; Valeria, atleta 52enne di Roma: ecco i 20 migliori cuochi amatoriali d’Italia di quest’anno.

Ad attenderli - negli episodi di stasera dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go - la prima compiuta e temuta Mystery Box di stagione, dedicata a una delle più classiche merende italiane: pane e salame. Un connubio che è qualcosa di più, è una esplosione di sapori grazie a due semplici ingredienti. L’obiettivo della prova organizzata dai tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sarà proprio portare la masterclass a riflettere sul concetto di “esplosione di sapori”, inventando qualcosa di semplice che però possa aprire scenari di gusto sorprendenti.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Masterchef

A seguire la serata prenderà come fil rouge il mare: per l’Invention Test la masterclass dovrà lavorare con creatività prendendo come base la cucina del Mar Tirreno e quella del Mare Adriatico, che fanno a gara per chi ha spunti e ricette più particolari e gustose; a seguire, prima prova in esterna di stagione a Messina, dove i concorrenti dovranno per la prima volta dividersi nelle due brigate, la rossa e la blu, per cucinare per 40 nuotatori che hanno scelto di celebrare con Masterchef Italia il 70° anniversario della prima attraversata a nuoto dello Stretto di Messina. Un’esperienza eroica e faticosa che ripeteranno prima di sedersi a tavola e assaggiare le portate più classiche della tradizione messinese. Le loro valutazioni porteranno al primo Pressure Test, durante il quale la squadra perdente dovrà indossare il grembiule nero.

Prosegue, nel frattempo, tutti i giorni alle 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, Masterchef Magazine. Ai fornelli vedremo alcuni dei cuochi amatoriali protagonisti di questa edizione, ma anche chef affermati come Roy Caceres, Chef Patron del ristorante “Orma” a Roma, una stella Michelin, che fornirà un assaggio della cucina colombiana cucinando un piatto tipico assieme a Dalia Rivolta, in gara un paio di edizioni fa; ex protagonista in Masterclass anche Luciano Di Marco, sesto classificato nella nona edizione, che ci farà scoprire il suo ristorante “Addakuosa Mare” a Castellammare del Golfo. Non potranno mancare nemmeno il vincitore in carica Edoardo Franco, che ritroverà il suo inseparabile Leonardo Colavito per preparare degli appetizer molto gustosi; e Chef Bruno Barbieri, che nei panni del professore valuterà la preparazione di Francesca Filippone, concorrente lo scorso anno, in materia di contaminazione.