Masterchef: Stasera un appuntamento nell'olimpo della Pizza

Un viaggio nel mondo dei sapori e con al centro l'adorata ospite di tante serate di noi italiani e di tutti gli amanti del cibo mondiale come la pizza. Ecco le anticipazioni sulla serata di stasera di Masterchef Italia.

Dopo un omaggio da record di ascolti a un'icona della ristorazione italiana come Gualtiero Marchesi, questa sera a Masterchef Italia è pronta a prendere il proscenio il piatto per eccellenza della cucina nazionale nel mondo, la pizza. Sono ormai da qualche settimana nella masterclass, gli aspiranti chef di quest'anno, e il momento è arrivato per dimostrare di aver iniziato un percorso di crescita. Un giro di boa che porta i tre giudici a capire chi merita di andare avanti e chi no.

Questa settimana lo scoglio che attende i cuochi amatoriali sulla propria rotta è insidioso ma anche importante: la serata di giovedì 16 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sarà incentrato sui temi della biodiversità e sul green, con un “viaggio” che partirà dall’attenzione al risparmio energetico anche in cucina e arriverà fino al Perù, tra i sapori piccanti ed esotici della cucina sudamericana.

Dopo la Mystery Box “green” in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare avendo a disposizione un minutaggio ridotto di elettricità, due saranno gli ospiti che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy per approfondire questi temi e per ricevere il loro racconto su una cucina capace di rispettare territorio e materie prime.

Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di Masterchef

Dapprima, per l’Invention Test, arriverà il pluripremiato pizzaiolo Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), riconosciuto come uno dei migliori a livello mondiale e primo pizzaiolo italiano ad essere nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; con la sua presenza a Masterchef Italia, gli aspiranti chef saranno obbligati a fare le ore piccole: il Maestro, infatti, guiderà i cuochi amatoriali lungo una notte di lavoro tra impasti e lievitazioni, svelando i segreti della sua irresistibile pizza fritta.

A seguire, per lo Skill Test arriverà Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World’s 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo. Classe 1986 di origini peruviane, Chef León è cresciuta prima lavorando nell’attività di catering della madre poi con esperienze in ristoranti prestigiosi a livello mondiale come Astrid y Gaston (a Lima) ed El Celler de Can Roca (Girona, Spagna). Tornata a Lima, conosce Virgilio Martinez, altro chef geniale con cui inizia un sodalizio umano e professionale: il loro Central entrò nel 2013 nella classifica del World’s 50 Best Restaurant, senza uscirne per anni; dopo aver diretto la cucina di Central per anni, nel 2018 apre il “suo” Kjolle: i due ristoranti hanno in comune la filosofia che celebra la biodiversità, ma a differenza del primo in cui ci si concentra sull’altitudine e sull’ecosistema, nella neonata attività ci si focalizza sul prodotto con un menù semplice fatto di piatti composti da soli quattro o cinque ingredienti; Pía e Virgilio hanno poi aperto un altro ristorante, Mil, situato nel centro delle Ande peruviane.

Non si ferma intanto l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente. Nelle prossime puntate, tutti i giorni alle ore 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, assisteremo al ritorno tra i fornelli di Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, che assieme allo chef Maicol Izzo, due stelle Michelin al ristorante Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia, cucinerà uno dei suoi piatti più iconici. Torneranno in cucina anche Eleonora Riso, vincitrice in carica, e Nicolò Califano, suo compagno di avventura nella scorsa Masterclass, per preparare un piatto della tradizione toscana reinterpretato in chiave moderna. Poi Paolo Vidoz, concorrente della prima edizione, aprirà le porte del suo agriturismo Alla Madonna a Gorizia per raccontare com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al cooking show. Infine, Bruno Barbieri salirà in cattedra per valutare la preparazione di Nicky Brian, aspirante chef dell’undicesima edizione di MasterChef Italia.