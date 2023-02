Masterchef Italia: stasera regnerà l'Alta cucina

Anticipazioni TV

Una puntata con il maestro dei vegetali non può non avere una spiccata spinta verso l'Alta cucina. Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera di Masterchef Italia dodicesima edizione.

Dieci, otto e uno solo, quello che vincerà. Prendeteli come suggerimenti da giocare al lotto, ma la strada degli aspiranti chef di Masterchef Italia ha ormai più passato che un presente arduo e un futuro per pochi. Sono rimasti in otto nella decima puntata di stasera, giovedì 16 febbraio su Sky disponibile in streaming su NOW, sempre più l'Alta cucina sarà in primo piano, richiedendo ovviamente preparazione tecnica di livello, non solo talento o gusto. Quanti di loro diventeranno dei professionisti?

Questo lo dirà il tempo, ma stasera di certo la Masterclass a confrontarsi con preparazioni degne di una cucina stellata, a partire dall’“amuse-bouche”, il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati, che sarà protagonista della Mystery Box di questa settimana, organizzata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Mai come in questa prova gli aspiranti Chef dovranno far emergere al massimo la propria creatività e identità, canalizzando entrambi gli aspetti in piatti accuratamente preparati, in cui l’estetica regni sovrana.

Anche l’Invention Test resterà nell’ambito dell’Alta cucina con una preparazione degna delle cucine stellate, ovvero il “pre-dessert”, una piccola portata che viene servita prima del dolce principale per preparare il palato a gustare al meglio il dessert.

Per una serata che quindi porterà i cuochi amatoriali a immaginare quale sarebbe l’identità del proprio ristorante di alto livello l’ospite non poteva che essere di primissimo piano: nella cucina di Masterchef Italia – negli episodi di oggi, giovedì 16, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – arriverà lo chef Enrico Crippa, 3 stelle Michelin con il ristorante Piazza Duomo d’Alba (a cui si è aggiunta la Stella Verde, il riconoscimento che premia i ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità).

“Maestro dei vegetali” famoso per la perfezione della sua cucina, autore di piatti che sono delle vere opere d’arte, nonché sesto Chef a livello mondiale secondo la Top 50th Best Chef Award del 2017. Chef Crippa sarà protagonista e “commissario esterno” del nuovo Skill Test, la prova più tecnica tra quelle dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. La sfida diventa sempre più selettiva, mancano ormai poche settimane e il gioco si fà duro. Scopriremo, quindi, chi verrà eliminato dalla cucina di Masterchef.